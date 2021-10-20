ضبط مصنع لانتاج دخان المعسل المغشوش في القليوبية

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داهمت مباحث التموين في القليوبية مصنع كبير لانتاج دخان المعسل بدون ترخيص عثر بداخلة على نحو 8 آلاف عبوة دخان معسل بأحجام مختلفة مغشوشة، كما تم ضبط اوراق افراج جمركى مزورة وادوات انتاج داخل المصنع وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين يفيد ضبط مصنع لانتاج معسل الدخان بدون ترخيص حيث تم مداهمة المصنع وعثر بداخلة على نحو 8372 عبوة دخان معسل ذات أحجام وأوزان مختلفة مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية «منتج نهائى» و1 ختم صلاحية يقرأ بصمته لإحدى الشركات للدخانو 7000 عبوة فارغة مدون عليها ذات العلامات «معدة للتعبئة» وكميات كبيرة لا يمكن حصرها من البندرول والدمغة الدالة على سداد الرسوم الضريبية والجمركية يشتبه أن تكون مزورة وتشكل خطراً على الصحة العامة.

كما تم ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها 6٫25 طن لحوم وكبدة مجمدة مستوردة بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون وبها حروق تجميد وسائل إنفصالى دموى وعفن ظاهرى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق.