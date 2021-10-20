بنزيما يغيب عن جلسة محاكمته في قضية فالبوينا

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ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما غاب عن المحاكمة التي بدأت اليوم الأربعاء بتهمة ابتزاز زميله في المنتخب الفرنسي ماتيو فالبوينا في عام 2015، وفقا لما ذكره محاميه لوكالة الأنباء الإسبانية.

ونشرت الوكالة تصريحات لمحامي بنزيما، سيلفان كورميه، الذي أكد أنه سيتم الدفاع عن موقف اللاعب أمام محكمة فرساي، وهو أمر ينص عليه القانون الفرنسي.

وشارك بنزيما (33 عاما) الليلة الماضية في مباراة لفريقه بدوري أبطال أوروبا في أوكرانيا أمام شاختار دونيتسك، وسيخوض فريقه يوم الأحد مباراة مهمة في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا) أمام برشلونة.

وبدأت الجلسة صباح اليوم، في محاكمة ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل، لخمسة متهمين بابتزاز فالبوينا بسبب مقطع فيديو يحتوي على محتوى إباحي.

وفي حالة إدانته، قد يُحكم على بنزيما بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

وتسببت القضية في تشويه صورة بنزيما في بلاده وأبعدته عن منتخب الديوك لمدة 5 سنوات، خاصة خلال كأس أمم أوروبا 2016 وكأس العالم في روسيا الذي توجت به فرنسا.

ويأتي ذلك في أفضل فترة في مسيرة المهاجم الكروية، حيث يبرز اسمه بين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية في أواخر نوفمبر المقبل.

ويستنكر القضاء تصرف بنزيما لأنه كان في صالح المبتزين، عندما عرض على زميله أثناء معسكر للمنتخب الوطني في كليرفونتين في 6 أكتوبر الجارى، مساعدة وسيط لحل المشكلة.

وبدأ كل شيء في عام 2014، عندما لجأ فالبوينا، لاعب فريق أولمبيك مرسيليا آنذاك، إلى خبير التكنولوجيا، أكسل أنجوت، لاستعادة البيانات من هاتف تالف؛ وعندئد حصل أنجوت على الفيديو، ووضع أنجوت وشريكه المزعوم، مصطفى الزواوي، خطة لابتزاز اللاعب، واتصلوا بعدة أشخاص للضغط على فالبوينا، بما في ذلك صديق طفولة بنزيما، كريم زناتي، الذي تحدث مع مهاجم الملكي وطلب تدخله.

ولم يوافق فالبوينا على دفع أموال، وأبلغ الشرطة، التي سجلت مكالمات هاتفية للمتهمين، وتم اعتقال بنزيما لفترة وجيزة في نوفمبر 2015، وأقر في شهادته أنه تحدث مع فالبوينا خلال معسكر المنتخب الفرنسي، لكنه أكد أنه فعل ذلك بهدف وحيد هو مساعدته.