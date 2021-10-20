«فورد» تستعد إلى إضافة تحديثات على سيارتها «Fiesta» لتطلقها أكثر تطورًا

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كشفت شركة «فورد» العالمية الأمريكية لتصنيع السيارات، إضافة التحديثات والتغييرات التقنية للطراز طويل الأمد الذي يحمل اسم «Focus»، بعدما قدمت الشركة التحديثات لسيارتها، الشهر الماضي، وحصلت جميع الديكورات على مصابيح أمامية «LED» قياسية على تجديدات في تصميماتها وباتت المصابيح بمواصفات أعلى للمساعدة في قراءة الكاميرا للطريق وإضاءة المنحنى من الداخل.

وتعمل الشركة على تحديث المصابيح الخلفية، حيث ستحصل السيارة على عدسة معتمة وهناك خيار جديد للمصابيح الخلفية «LED» مع منطقة مركزية أكثر قتامة ونتائج للإضاءة أفضل، وستصبح السيارة الجديدة مناسبة أكثر مع الطرق الوعرة والمتعرجة.

لن تخضع السيارة للتجميل بالشكل الخارجي للسيارة فقط، لكن تحصل على تصميم جديد للعجلات المعدنية وطلاء أخضر متوسط ​​مستعار من «Puma ST» و«Fiesta ST»، ولكن الشركة لم تقول أي معلومات عن محرك السيارة الديزل حيث تم ذكر وحدة البنزين «EcoBoost »فقط.

تم إجراء تغيير كبير داخل المقصورة حيث يتحول «2022 Focus» إلى أحدث نظام معلومات وترفيه من «Ford SYNC 4». يتميز بشاشة تعمل باللمس أكبر مقاس 13.2 بوصة مع دعم للتحديثات عبر الهواء بالإضافة إلى نظام «Apple CarPlay» اللاسلكي وتكامل «Android Auto»، وتحمل الشاشة الأكبر عناصر التحكم لإعدادات المناخ وذلك بهدف إنشاء وحدة تحكم مركزية أقل تشوشًا.

وفيما يتعلق بالمحركات، تحصل إصدارات «Focus» العادية على وحدة بنزين توربو سعة 1.0 لتر، وثلاث أسطوانات، متوفرة بقوة 125 حصانًا و155 حصانًا يتم إرسالها إلى العجلات الأمامية عبر علبة تروس يدوية من ست سرعات أو ناقل حركة مزدوج جديد بسبع سرعات تلقائي.

تستفيد «EcoBoost» من تقنية هجينة معتدلة بجهد 48 فولت لتقليل استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بدلاً من ذلك، يمكن الحصول على القدر الثلاثي بدون كهرباء، وفي هذه الحالة يضخ 100 حصان و125 حصان بينما يعمل أيضًا مع كتيب من ست سرعات. فيما تحافظ «فورد» على محرك «EcoBlue» رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يمكن أن يكون بقوة 95 حصان أو 120 حصان.

لا توجد تغييرات ميكانيكية على طراز «Focus ST»، والذي يُستخدم بوحدة بنزين بسعة 2.3 لتر بشاحن توربيني ينتج 280 حصان. وعلى صعيد الدفع، تتوفر السيارة «Focus» الجديدة بمحركات بنزين وديزل بالإضافة إلى نسخ دفع هجين معتدل بتقنية 48 فولت، والتي تغطي نطاق قوة يمتد من 74 كيلووات/100 حصان إلى 114 كيلووات/155 حصان.

وتتنافس السيارة هكذا مع أوبل «Astra» وفولكس فاجن «Golf»، وتتوفر السيارة كموديل هاتشباك وموديل كومبي، وبالإضافة إلى ذلك، تقدم فورد الموديل الرياضي «ST» من أيقونتها «Focus»، والذي يعمل بقوة تبلغ 206 كيلو وات/280 حصان.