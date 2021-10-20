إجراء 7197 عملية جراحية بمبادرة للقضاء على قوائم الانتظار بالمنيا

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة أجرت 7197 عملية جراحية بمختلف التخصصات، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «للقضاء على قوائم الانتظار» والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وحرصا على سلامتهم وصحتهم.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 7197 عملية مجانية في مختلف التخصصات منذ بداية العام الحالي 2021 حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، منها 3696 عملية جراحة عيون، 871 جراحة مخ وأعصاب، 503 عمليات جراحة الأورام، 1329 قسطرة قلبية، 273 قلب مفتوح، 424 جراحة العظام، 100 جراحة أوعية دموية، وحالة قسطرة طرفية، وحالة قسطرة بالمخ، مشيراً إلى أنه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين في ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية.

من جانبها، أشارت الدكتورة ايرينى عادل نجيب، مسؤول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، إلى أن المبادرة تتم بمشاركة 17 مستشفي داخل المحافظة تشمل مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوى التخصصي، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز أورام المنيا، مستشفى المنيا الجامعى، مستشفى جامعة المنيا التخصصي، مستشفى القلب والصدر الجامعى، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مستشفى مصر المحبة، مستشفى الراعي الصالح بسمالوط، مستشفى دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولي للعيون مستشفى ملوى التخصصي، وتم إضافة مستشفى سمالوط النموذجي ومستشفى المنيا الوطني ومستشفى الصفوة ببنى مزار.