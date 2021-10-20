أخبار عاجلة

جامعة سعودية تصدر بيانًا بشأن منع "البنطال" في الحرم الجامعي -
السعودية تنضم إلى البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ -
شاهد.. الأمطار الغزيرة تشكِّل شلالات مائية ساحرة بـ"حبيل رجال ألمع" -
مهارات في التعامل الوظيفي -
أكثر من 150 من كبار القادة والمسؤولين يعيدون رسم خارطة السياحة في الرياض.. غداً -
رئيس ألبانيا: التضامن السعودي مع المحتاجين جعلها دولة تحظى باحترام شعوب العالم -
"النيابة العامة": هذه الجهة تختص بالتحقيق في جرائم أنظمة البيئة والزراعة -
قمة الجولة العاشرة "كلاسيكو" الأهلي والهلال .. يقترب من 20  ألف تذكرة -
شاهد.. "22" فرصة استثمارية تستعرضها "أمانة الطائف" لرجال الأعمال -
"طوارئ منظمة الصحة": كورونا لم ينته بعد.. ولا يزال يشكل حدثاً استثنائياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إجراء 7197 عملية جراحية بمبادرة للقضاء على قوائم الانتظار بالمنيا

Print
إجراء 7197 عملية جراحية بمبادرة للقضاء على قوائم الانتظار بالمنيا إجراء 7197 عملية جراحية بمبادرة للقضاء على قوائم الانتظار بالمنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة أجرت 7197 عملية جراحية بمختلف التخصصات، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «للقضاء على قوائم الانتظار» والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وحرصا على سلامتهم وصحتهم.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 7197 عملية مجانية في مختلف التخصصات منذ بداية العام الحالي 2021 حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، منها 3696 عملية جراحة ، 871 جراحة مخ وأعصاب، 503 عمليات جراحة الأورام، 1329 قسطرة قلبية، 273 قلب مفتوح، 424 جراحة العظام، 100 جراحة أوعية دموية، وحالة قسطرة طرفية، وحالة قسطرة بالمخ، مشيراً إلى أنه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين في ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية.

من جانبها، أشارت الدكتورة ايرينى عادل نجيب، مسؤول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، إلى أن المبادرة تتم بمشاركة 17 مستشفي داخل المحافظة تشمل مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوى التخصصي، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز أورام المنيا، مستشفى المنيا الجامعى، مستشفى جامعة المنيا التخصصي، مستشفى القلب والصدر الجامعى، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مستشفى المحبة، مستشفى الراعي الصالح بسمالوط، مستشفى دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولي للعيون مستشفى ملوى التخصصي، وتم إضافة مستشفى سمالوط النموذجي ومستشفى المنيا الوطني ومستشفى الصفوة ببنى مزار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بينها إلغاء المحاكمات الاستثنائية .. ماذا يعني قرار السيسي إلغاء الطوارئ؟ (10 نتائج)

بينها إلغاء المحاكمات الاستثنائية .. ماذا يعني قرار السيسي إلغاء الطوارئ؟ (10 نتائج)

تضامن سوهاج تحصل على جائزة مصر للتميز الحكومي

تضامن سوهاج تحصل على جائزة مصر للتميز الحكومي

بالمزمار البلدي والورود.. نادي الغردقة يحتفل بلاعبيه بمنتخب مصر للكاراتيه

بالمزمار البلدي والورود.. نادي الغردقة يحتفل بلاعبيه بمنتخب مصر للكاراتيه

وزير القوى العاملة: مبادرة «سجل نفسك» تتيح الاطلاع على احتياجات المصريين في الخارج

وزير القوى العاملة: مبادرة «سجل نفسك» تتيح الاطلاع على احتياجات المصريين في الخارج