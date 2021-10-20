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موعد مشاهدة بث مباشر لمباراة برشلونة ضد دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

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موعد مشاهدة بث مباشر لمباراة برشلونة ضد دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا موعد مشاهدة بث مباشر لمباراة برشلونة ضد دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

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يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره دينامو كييف الأوكراني في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء 20-10-2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يدخل الفريقان المباراة وعينهم على نقاطها الثلاث أملا في تحسين وضعهم في جدول ترتيب المجموعة حيث يحتل فريق دينامو كييف المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما يتذيل برشلونة ترتيب المجموعة بدون رصيد.

ينطلق اللقاء الساعة السابعة إلا الربع بتوقيت - القاهرة , الثامنة إلا الربع بتوقيت - مكة المكرمة , التاسعة إلا الربع بتوقيت الإمارات - دبي

تنقل المباراة عبر قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا على قناة بين سبورت بريميم 1.

مباراة برشلونة وفالنسيا في الدورى الإسباني - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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