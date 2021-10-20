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جامعة سعودية تصدر بيانًا بشأن منع "البنطال" في الحرم الجامعي
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:53 مساءً
السعودية تنضم إلى البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:53 مساءً
شاهد.. الأمطار الغزيرة تشكِّل شلالات مائية ساحرة بـ"حبيل رجال ألمع"
-
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:53 مساءً
مهارات في التعامل الوظيفي
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:53 مساءً
أكثر من 150 من كبار القادة والمسؤولين يعيدون رسم خارطة السياحة في الرياض.. غداً
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:53 مساءً
رئيس ألبانيا: التضامن السعودي مع المحتاجين جعلها دولة تحظى باحترام شعوب العالم
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:53 مساءً
"النيابة العامة": هذه الجهة تختص بالتحقيق في جرائم أنظمة البيئة والزراعة
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:53 مساءً
قمة الجولة العاشرة "كلاسيكو" الأهلي والهلال .. يقترب من 20 ألف تذكرة
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:53 مساءً
شاهد.. "22" فرصة استثمارية تستعرضها "أمانة الطائف" لرجال الأعمال
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:53 مساءً
"طوارئ منظمة الصحة": كورونا لم ينته بعد.. ولا يزال يشكل حدثاً استثنائياً
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:53 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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"ذا روك" يكشف عن أول نظرة على فيلم "بلاك آدم"
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cnn arabic
الأربعاء 20 أكتوبر 2021 12:13 مساءً
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