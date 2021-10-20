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الإحصاء الخليجي: قرابة 81 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %

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الإحصاء الخليجي: قرابة 81 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 % الإحصاء الخليجي: قرابة 81 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %
إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,453 وحالات التعافي من الفيروس 2,489,267

الإحصاء الخليجي: قرابة 81 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %

شارف عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون على 81 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 80,971,150 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,517,640 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,489,267 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,453 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز، أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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