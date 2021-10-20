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مشاعر متناقضة لجماهير الفريقين عقب مباراة "ديربي القارة" بين العالمي والزعيم

"فِرقنا ما تفرَّقنا"، هكذا غلبت لغة الروح الرياضية والتسامح بين مشجعي النصر والهلال، ورصدت "سبق" انطباعات الجماهير عقب مباراة "ديربي القارة" التي احتضنها أمس الثلاثاء، ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، وشهدت تأهل الهلال إلى المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على غريمه التقليدي النصر 2 / 1.

بداية عبر المشجع الصغير "عبدالله"؛ الذي كانت ترتسم على وجهه تعابير الحزن عن عدم رضاه عن المباراة، وتضامنت معه الطفلة ريم؛ التي أعربت عن حزنها لخسارة النصر بقولها "ضيّعوها" وعلى النقيض وصفت الطفلة الهلالية "منى" المباراة بالجميلة.

وبروح رياضية قدّم مشجعان للأصفر تهنئتهما لمشجعي فريق الهلال على الفوز بقولهم "هذه حال الكرة، فوز وخسارة، ويستاهلون الفوز" متمنين التوفيق للأزرق في مباراته النهائية.

وعبّر عمر السبيل؛ من ذوي الهمم عن سعادته بفوز فريق الهلال على غريمه التقليدي النصر؛ مشيدا بالإجراءات التي سهّلت حضور ذوي الاحتياجات الخاصة للملعب رغم الوجود الجماهيري الكبير.

وطالب المشجع النصراوي "إبراهيم" إدارة النادي بتغيير شامل وبث الروح لدى اللاعبين والاستعانة بالقدامى، أمثال ماجد عبدالله؛ مشيراً -على حد رأيه- إلى أن النصر يفتقد ثقافة الفوز، مؤكداً أن الجماهير تعشق فريقها وتسانده في كل الأحوال والظروف في الفوز أو الخسارة؛ مطالباً في حواره مع مشجع هلالي بإعادة بناء الفريق من جديد.

وجمعت المباراة مشجعين من الجنسية السودانية، حيث بارك صادق عبدالحفيظ؛ مشجع نصراوي للهلاليين الفوز، واصفاً المباراة بالمتعة؛ معتبرا أن حالة الطرد هي التي أثّرت في سير المباراة ونتيجتها؛ مشيرا إلى أن النصر يتمتع بجماهيرية عريضة في السودان.

وأشاد إبراهيم أحمد؛ مشجع هلالي من السودان، بالروح الرياضية العالية التي سادت أجواء المباراة؛ مؤكداً أن الهلال هو زعيم الأندية السعودية بلا جدال.