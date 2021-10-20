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محافظ القليوبية محذرا رؤساء المدن: لن يسمح بتشويه الميادين والشوارع بعد تطويرها (صور)

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محافظ القليوبية محذرا رؤساء المدن: لن يسمح بتشويه الميادين والشوارع بعد تطويرها (صور) محافظ القليوبية محذرا رؤساء المدن: لن يسمح بتشويه الميادين والشوارع بعد تطويرها (صور)

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شدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على رؤساء المدن والأحياء، بالتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات يومية صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات.

وأكد «الهجان»، خلال الجولة التي قام بها المحافظ بمدينة بنها، حيث لاحظ انتشار الباعة الجائلين على كوبري الرياح التوفيقي بمنطقتي وابور الثلج وميدان كاميليا، وأيضا منطقة عزبة السوق والحرس الوطني،

أن الدولة أنفقت الملايين على تطوير الميادين والشوارع العامة بنطاق المحافظة لإعادة الشكل الحضاري لها، ولن يسمح بأن يتم تشويها بوجود إشغالات الباعة الجائلين والمواقف العشوائية.

وعلى الفور وجه المحافظ بإزالتها مع عمل نقطة لإدارة الإشغالات بكل منطقة، وذلك للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة. كما وجه إدارة المرور بالتنسيق مع إدارة المواقف بالمحافظة بإزالة المواقف العشوائية بالمدينة مع توفير بديل لهم.

وأكد المحافظ على عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام .

وخلال الجولة وجه الهجان بنظافة وتجميل ميدان مفارق الزقازيق بمدخل بنها القبلي، مؤكدا على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق والتجهيز لعمل حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بنطاق مدينة بنها .

جاءت الجولة بحضور المهندس على عبدالستار رئيس مجلس مدينة بنها، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

محافظ القليوبية يتابع إزالة الإشغالات بمدينة بنها والمرحلة ثالثة للمباني المتعارضة مع توسعة الدائري بغرب شبرا الخيمة
محافظ القليوبية يتابع إزالة الإشغالات بمدينة بنها والمرحلة ثالثة للمباني المتعارضة مع توسعة الدائري بغرب شبرا الخيمة
محافظ القليوبية يتابع إزالة الإشغالات بمدينة بنها والمرحلة ثالثة للمباني المتعارضة مع توسعة الدائري بغرب شبرا الخيمة
محافظ القليوبية يتابع إزالة الإشغالات بمدينة بنها والمرحلة ثالثة للمباني المتعارضة مع توسعة الدائري بغرب شبرا الخيمة
محافظ القليوبية يتابع إزالة الإشغالات بمدينة بنها والمرحلة ثالثة للمباني المتعارضة مع توسعة الدائري بغرب شبرا الخيمة

المصرى اليوم

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