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إطلالات جريئة وإشارات غريبة لـ زينب غريب على الريد كاربت ()

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إطلالات جريئة وإشارات غريبة لـ زينب غريب على الريد كاربت (فيديو) إطلالات جريئة وإشارات غريبة لـ زينب غريب على الريد كاربت ()

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إطلالات ملفتة وجريئة ظهرت بها الفنانة زينب غريب خلال مشاركتها في حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، امتاز بعضها بالبساطة واختيار الألوان الهادئة والتصميمات الناعمة، إلا أن أخرى كانت مثار للانتقادات بسبب جرأتها.

آخر هذه الإطلالات كانت أمس في ريد كاربت فيلم «أميرة»، حيث ظهرت «زينب» بـ«سالوبيت» قصير مفتوح من الجانبين، ليعرضها لانتقادات كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت زينب غريب في إطلالة لقبها خلالها متابعوها بـ«إطلالة صغير على الحب» حين ارتدت فستانا قصيرا من اللون الرمادي الفاتح، في حين كانت أول إطلالة لها بفستان وردي مكشوف الصدر.

ولم تكن الفساتين هي وحدها الملفتة للفنانة الشابة التي اكتسبت شهرتها من المشاركة في مسلسل «بـ100 وش» مع نيللي كريم وآسر ياسين وحسن أبوالروس، بل أيضا خرجت زينب غريب ببعض الإشارات خلال وقوفها على الريد كاربت.

وأوضحت زينب غريب، في مقابلة مع إذاعة إنرجي،خلال المهرجان أن الإشارة هي نهاية رسمة القلب، وتعني I love you، وعلقت قائلة بالإنجليزية Love me back.

وفي لقاء آخر أوضحت عن إشارة ثانية بأيديها بانها تعني «محدش فهمني»، وكانت قد ظهرت من قبل لتوضح أنها تقول «بحبك» باللغة الكورية.

المصرى اليوم

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