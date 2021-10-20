حصر تلفيات حريق عزبة لبيبة في المنيا.. ومطالب بإعانات عاجلة للمضارين

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بدأت لجان من الشرطة، والتضامن الاجتماعي، والطب البيطري في المنيا، حصر أضرار الحريق الضخم الذي نشب بعزبة لبيبة، التابعة لمركز العدوه، شمال المنيا، الثلاثاء، والذي تسبب في تدمير 4 منشات «منزلين- حظيرتين ماشية»، والتهام 18 رأس ماشية، و4 حمبر، وماكينة ري زراعية، وعلف ماشية.

وطالب أهالي العزبة، بإعانات عاجلة، للمضارين، لكونهم من الأسر الفقيرة، والتي تقوم بتربية الماشية، بنظام المشاركة، وأكد اشرف السيد غفاري، احد أهالي القرية، أن الأضرار جسيمة، وان دخل المضارين ضعيف جدا، مطالبا بإعانات وقروض ميسرة لإعادة تشغيل المشروعات.

كان اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا باندلاع حريق هائل بعزبة لبيبه التابعة لمدينة العدوه، شمال المنيا.

انتقل فريق الحماية المدنية إلى العزبة، وتبين اندلاع حريق هائل ب 4 منشات، بينها حظيرتين لتربية المواشي، ومنزلين مجاورين.

تم إخماد الحريق، الذي تسبب في تدمير المنشات الأربعة، ومحتوياتها 18 رأس ماشية من الأبقار والجاموس، وحمار، وكميات من الغلال والأعلاف .

تحرر محضر بالواقعة، وكلفت النيابة العامة، المعمل الجنائي بتحديد أسباب الحادث، والبحث الجنائي بالتحري .

فيديو البث المباشر: