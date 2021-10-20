أخبار عاجلة

خبيرة تغذية: الوجبات السريعة تضعف الجهاز المناعي -
«هل تلعن الملائكة الزوجة الممتنعة عن زوجها؟.. الإفتاء توضح -
جورج قرداحي يشعل فتيل أزمة بين لبنان والسعودية (تفاصيل) -
رئيس المالديف: إكسبو دبي يُعد فرصة كبيرة لعقد المزيد من الشراكات والصفقات بين الدول -
أستاذ جيولوجيا: انهيار سد النهضة يؤدي إلى فناء الشعب السوداني -
لوضع حد للخلافات مع الجيش.. رئيس وزراء باكستان يعيّن رئيسا جديدا للاستخبارات -
بث مباشر .. الخطيب يتحدث عن أزمته الصحية وقائمته الانتخابية -
مديرية الشباب والرياضة تتفقد مقر انتخابات الإسماعيلي -
نجم باريس سان جرمان يُدعم ميسي ونيمار قبل مواجهة ليل -
سموحة يفاوض ثنائي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

حصر تلفيات حريق عزبة لبيبة في المنيا.. ومطالب بإعانات عاجلة للمضارين

Print
حصر تلفيات حريق عزبة لبيبة في المنيا.. ومطالب بإعانات عاجلة للمضارين حصر تلفيات حريق عزبة لبيبة في المنيا.. ومطالب بإعانات عاجلة للمضارين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت لجان من الشرطة، والتضامن الاجتماعي، والطب البيطري في المنيا، حصر أضرار الحريق الضخم الذي نشب بعزبة لبيبة، التابعة لمركز العدوه، شمال المنيا، الثلاثاء، والذي تسبب في تدمير 4 منشات «منزلين- حظيرتين ماشية»، والتهام 18 رأس ماشية، و4 حمبر، وماكينة ري زراعية، وعلف ماشية.

وطالب أهالي العزبة، بإعانات عاجلة، للمضارين، لكونهم من الأسر الفقيرة، والتي تقوم بتربية الماشية، بنظام المشاركة، وأكد اشرف السيد غفاري، احد أهالي القرية، أن الأضرار جسيمة، وان دخل المضارين ضعيف جدا، مطالبا بإعانات وقروض ميسرة لإعادة تشغيل المشروعات.

كان اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا باندلاع حريق هائل بعزبة لبيبه التابعة لمدينة العدوه، شمال المنيا.

انتقل فريق الحماية المدنية إلى العزبة، وتبين اندلاع حريق هائل ب 4 منشات، بينها حظيرتين لتربية المواشي، ومنزلين مجاورين.

تم إخماد الحريق، الذي تسبب في تدمير المنشات الأربعة، ومحتوياتها 18 رأس ماشية من الأبقار والجاموس، وحمار، وكميات من الغلال والأعلاف .

تحرر محضر بالواقعة، وكلفت النيابة العامة، المعمل الجنائي بتحديد أسباب الحادث، والبحث الجنائي بالتحري .

البث المباشر:

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الشاطر عن مواجهة الزمالك وإنبي: التحكيم بدأ ولا ايه .. فيديو

الشاطر عن مواجهة الزمالك وإنبي: التحكيم بدأ ولا ايه .. فيديو

السبانخ للأثرياء والجرجير بـ 600 جنيه .. تفاصيل ارتفاع الأسعار في أوروبا (فيديو)

السبانخ للأثرياء والجرجير بـ 600 جنيه .. تفاصيل ارتفاع الأسعار في أوروبا (فيديو)

مباراة الزمالك .. هدف الزمالك الثاني في إنبي اليوم الثلاثاء 26 -10-2021 .. (فيديو)

مباراة الزمالك .. هدف الزمالك الثاني في إنبي اليوم الثلاثاء 26 -10-2021 .. (فيديو)

من بينهم المبطون والحامل.. داعية يحدد من هم شهداء الآخرة (فيديو)

من بينهم المبطون والحامل.. داعية يحدد من هم شهداء الآخرة (فيديو)