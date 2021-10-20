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خبيرة تغذية: الوجبات السريعة تضعف الجهاز المناعي
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:47 مساءً
«هل تلعن الملائكة الزوجة الممتنعة عن زوجها؟.. الإفتاء توضح
-
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:47 مساءً
جورج قرداحي يشعل فتيل أزمة بين لبنان والسعودية (تفاصيل)
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:47 مساءً
رئيس المالديف: إكسبو دبي يُعد فرصة كبيرة لعقد المزيد من الشراكات والصفقات بين الدول
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:47 مساءً
أستاذ جيولوجيا: انهيار سد النهضة يؤدي إلى فناء الشعب السوداني
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:47 مساءً
لوضع حد للخلافات مع الجيش.. رئيس وزراء باكستان يعيّن رئيسا جديدا للاستخبارات
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:47 مساءً
بث مباشر .. الخطيب يتحدث عن أزمته الصحية وقائمته الانتخابية
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:47 مساءً
مديرية الشباب والرياضة تتفقد مقر انتخابات الإسماعيلي
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:47 مساءً
نجم باريس سان جرمان يُدعم ميسي ونيمار قبل مواجهة ليل
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:47 مساءً
سموحة يفاوض ثنائي الأهلي
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:47 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
كلمة لافروف في مستهل اجتماعات "صيغة موسكو" الخاصة بـ أفغانستان بمشاركة ممثلي حركة طالبان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 20 أكتوبر 2021 12:00 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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