«وكيل المحامين» لـ«الأعضاء الجدد»: المحاماة مهنة العظماء

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، برعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وترأس الجلسة يحيى التوني، وكيل النقابة، وأبوبكر الضوة، الأمين العام المساعد، ومحمد نجيب، عضو مجلس النقابة العامة، وذلك بإشراف حسين الجمال، أمين عام النقابة.

وأدى اليمين في الجلسة المحامين الجدد بنقابات الإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال الدقهلية، وجنوب الدقهلية، وشمال البحيرة، وجنوب البحيرة، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس.

وأكد «التوني» في كلمته على أن المحاماة مهنة العظماء، وممارستها تتطلب الكثير من العلم والمعرفة بشتى مجالات الحياة، وأن المحامين هم أفراد القضاء الواقف، الذين لا تستقيم العدالة إلا بوجودهم، مطالبا الأعضاء الجدد الذين أدوا اليمين، بأن يكونوا على قدر المسئولية الملقاه على عاتقهم.

وأضاف وكيل النقابة، أن قسم المحاماة يعد نقطة تحول لكل فرد فيهم، فهم انتهوا من مرحلة الدراسة، ومقبلين على الحياة العملية، ومعظمهم سيلتحق بمكتب محامي، وعليهم أن يستفيدوا من خبرات كبار السن من المحامين، فلا يمكن للمحامي بأي حال التوقف عن التعلم والتطلع إلى المعرفة.