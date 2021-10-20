رئيس أكاديمية الشرطة: نوظف العلم لخدمة الأمن

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أكد اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن الأكاديمية تخطو خطوات واثقة نحو المستقبل، حيث وضعت نصب أعينها أن الدعامة البشرية لأجهزة الشرطة يجب أن تكون على القدر الواجب من الكفاءة والفاعلية، حيث يتم تطوير كافة برامج الكيانات التنظيمية بالأكاديمية بصفة دورية بما يكفل لها القدرة على مواكبة التطورات التي تشهدها الساحة الأمنية.

وقال اللواء أحمد إبراهيم- في كلمة خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء إن «تلك المناسبة الجليلة تحظى فيها أكاديمية الشرطة بتشريف الرئيس السيسي لتخريج دفعة جديدة من طلبة الشرطة، جيل واعد من الرجال ترسخت في نفوسهم أسمى معاني الوطنية والفداء، يحملون رسالة أمن الوطن والشعب المصري بكل شرف وفخر وإباء».

وأضاف أنه تمت إقامة منشآت تعليمية وتدريبية ومعيشية لزيادة الطاقة الاستيعابية لأكاديمية الشرطة لمواجهة متطلبات الواقع الأمني، وإيمانًا من وزارة الداخلية بأهمية توظيف العلم لخدمة أغراض الأمن، فقد أنشئ بأكاديمية الشرطة مركز للبحوث والدراسات الأمنية يضاهي أحدث مراكز الدراسات الاستراتيجية الدولية بهدف رصد وتحليل المشكلات ذات البعد الأمني وطرح الرؤى العلمية والواقعية وسيناريوهات التعامل المحتملة؛ سعيًا نحو الارتقاء بمنظومة الأداء الأمني ولتبقى أكاديمية الشرطة في الطليعة قلعة للأمن لها الريادة بين نظيراتها إقليميًا ودوليًا.



وقال رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم، إنه تم عقد 15 ورشة عمل تدريبية بمركز الشرطة حول مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها شارك فيها 320 متدربًا من قيادات وزارات الدولة والجهاز الحكومي، فضلاً عن طلبة الجامعات الحكومية والخاصة، وقد حققت نتائج إيجابية واسعة النطاق.

وأضاف إبراهيم أن «مسيرة التدريب المشترك تمضي على ذات النهج بين طلبة كلية الشرطة، وطلبة الكلية الحربية، توحيدًا للمفاهيم التدريبية، واستجابة لمتطلبات التحديات الأمنية الراهنة، ولعل مشاركة طلبة الكلية الحربية اليوم في حفل تخريج زملائهم من طلبة كلية الشرطة يحمل في ثناياها قدرًا من روابط الصداقة والوفاء ونبل القصد وتأكيد الولاء كتفًا بكتف لصون الأمن وتنمية النماء».

وتابع: «إدراكًا لدور مصر المحوري في محيطها الإفريقي فقد التحق بكلية الشرطة ويتخرج منها اليوم 19 طالبًا من رعاية الدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية وهي إفريقيا الوسطى والكاميرون والتشاد وجزر القمر وجيبوتي وغينيا كوناكري، كما التحق بالكلية 12 طالبًا من رعاية دول إفريقية ناطقة باللغة الإنجليزية، هي الكاميرون وجنوب السودان وزامبيا وسيراليون وليسوتو في إطار منحة دراسية بنظام العامين الدراسيين».

وأشار إلى أنه يتم اليوم الاحتفال بتخريج 1270 من طلبة كلية الشرطة، و50 طالبًا وافدًا من الدول العربية والإفريقية الشقيقة وهي فلسطين والصومال وتشاد بنسبة نجاح بلغت 99.6%، وتخريج 606 من طلبة الكلية الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق بنسبة نجاح بلغت 100% من بينهم 200 طالب حصلوا على الماجستير في القانون.

وأضاف أنه تم تخريج 346 طالبًا وطالبة من قسم الضباط المتخصصين بنسبة نجاح بلغت 100%، وقد حصلوا جميعًا على الدبلوم في مواد الشرطة والدبلوم في الدراسات العليا في إدارة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى تخريج 146 ضابطًا ممن حصلوا على الدبلومات الشرطية التي تمنحها كلية الدراسات العليا منهم 31 ضابطًا وافدًا من دول الإمارات والبحرين والعراق والكويت واليمن وفلسطين بنسبة نجاح بلغت 86.3%.

وتابع مساعد وزير الداخلية أن مركز بحوث الشرطة قام بتدريب 253 متدربًا من 34 دولة أفريقية، كما قامت كلية التدريب والتنمية بتدريب 4450 ضابطًا من مختلف الرتب بالوزارة في جميع تخصصات العمل الأمني.

ولفت إلى أن الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بذلت جهودًا غير مسبوقة في مجالات تأمين المنشآت الحيوية والسياحية والأثرية، والكشف عن المفرقعات وضبط المخدرات.

ووجه اللواء أحمد إبراهيم، تحية تقدير وعرفان إلى كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وكافة قطاعات وزارة الداخلية التي قدمت كل العون لأكاديمية الشرطة، كما وجه الشكر لقيادات الأكاديمية السابقين والقيادات والضباط والأفراد والعاملين المدنيين والمجندين بالأكاديمية لجهودهم المخلصة في أداء رسالتهم النبيلة.

وهنأ رئيس أكاديمية الشرطة الطلبة الخريجين، وقال إنهم مقبلون على مشاركة وطنية دقيقة في خطواتها رحبة في آمالها، تتطلب الإخلاص في العمل والإيمان بالرسالة وأداء الواجب بوازع من الضمير.

كما وجه اللواء أحمد إبراهيم، أسمى معاني الإجلال والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لتشريفه حفل تخريج نخبة وطنية واعدة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار.