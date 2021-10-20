رئيس مياه سوهاج يؤكد ضرورة الاهتمام بسلامة العاملين وتأمين بيئة العمل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ضرورة الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية للعاملين وتأمين بيئة العمل من المخاطر والتدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين بجميع المواقع على استخدام مهمات السلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز المراغة حيث تم تفقد محطة مياه جنوب المراغة النقالى التى تبلغ طاقتها التصميمية ١٥ ألف متر مكعب لكل يوم وتغذى ٢٢ ألف مواطن ومحطة رفع صرف صحى 1 هذا بالإضافة الى محطة مياه المراغة جهينة والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٦٨ ألف متر مكعب لكل يوم وتغذى ١.٤ مليون نسمة بمركزى المراغة وجهينة والتى حصلت أربعة مرات على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM التي تستهدف الإرتقاء بمستوى التشغيل الى مستويات الجودة العالمية.