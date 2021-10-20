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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية للطلاب لأكاديمية الشرطة الذي يشهد حفل تخرجهم اليوم.

وقال السيسي: «اتقدم بالتهئنة للضباط الخريجن الجدد، اهنىء الأسر وأشكرهم قدموا ابنئهم علشان يتولوا مهمة عظيمة وهي حماية امن مصر وسلامة الناس في مصر».

وتابع السيسي قائلاً: «كل التحية والشكر للكل، لا انسي اوجه الشكر والتقدير باسمي واسم كل المصريين لاسر الشهداء والمصابين من الشرطة، الجيش، القضاء، وطوائف المجتمع والنهارة يجب نتذكر الايام الصعبة التي مرت على صمر خلال لسنوات الصعبة والتضحيات التي قدمها الشعب المصري مع الشرطة والجيش، الشعب قدم تضحيات علشان البلد دي تفضل عيشة، وتتقدم، لن ننسي ابداً الدور» .