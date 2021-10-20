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قنا تواصل حملاتها لإزالة التعديات على أملاك الري

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قنا تواصل حملاتها لإزالة التعديات على أملاك الري قنا تواصل حملاتها لإزالة التعديات على أملاك الري

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تواصل محافظة قنا ووحداتها المحلية حملاتها اليومية لإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل والمجاري المائية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة ١٨.

وأوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن الوحدات المحلية لمركزىّ قنا وقفط بالتنسيق مع مديرية الري والأجهزة الأمنية نجحتا في إزالة ٣٩ حالة تعدى على أملاك وزارة الموارد المائية والري.

وأضاف أن جهود الحملات نجحت في إزالة ٣٩ حالة تعدى بالمباني على أملاك الري منها: ٣٦ حالة بمركز قنا بإجمالي مساحة ٨٠٩٥ م، و٣ حالات بمركز قفط بإجمالي مساحة ٢١٠ م، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات الواقعة على المجاري المائية ونهر النيل.

المصرى اليوم

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