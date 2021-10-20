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مياه سوهاج تحظر دخول العاملين والعملاء إلى مقارها إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

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مياه سوهاج تحظر دخول العاملين والعملاء إلى مقارها إلا بعد الحصول على لقاح كورونا مياه سوهاج تحظر دخول العاملين والعملاء إلى مقارها إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

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أصدر المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قرار بمنع دخول الموظفين الغير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» بجميع مقار الشركة بعد 15 نوفمبر القادم، وكذلك عدم السماح للعملاء المترددين على الشركة بالدخول إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاح بداية من 1 ديسمبر من العام الجارى.

وأكد رئيس مياه سوهاج- في تصريح له اليوم- أن ذلك يأتى في ضوء قرارات مجلس الوزراء التي تم إقرارها الأحد الماضى، موضحا أنه يتم التنسيق مع مديرية الصحة بسوهاج لإرسال الفرق الطبية المتنقلة لمقار الشركة لتطعيم العاملين لمجابهة إنتشار فيروس «كورونا».

ونوه عبدالغنى، بأنه تم وضع عدد من الإجراءات الإحترازية خلال الفترة الماضية بمياه سوهاج للحد من إنتشار فيروس «كورونا»، والتي تتمثل في منع دخول جميع العاملين والمترددين على الشركة بدون كمامة، والتشديد على إستخدام مهمات الوقاية الشخصية لجميع العاملين، والإستخدام الشخصي لأدوات تناول المشروبات والمأكولات، والمتابعة الدقيقة للعاملين وحالتهم الصحية، والتطهير الدوري لكافة مواقع العمل والسيارات، وحظر إنتقال العاملين بين مواقع العمل إلا في أضيق الحدود وباقل عدد ممكن، وتنظيم دخول الجمهور لمراكز خدمة العملاء، والإبلاغ الفوري عند ظهور أي حالات إيجابية بمواقع العمل.

المصرى اليوم

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