أخبار عاجلة

خبيرة تغذية: الوجبات السريعة تضعف الجهاز المناعي -
«هل تلعن الملائكة الزوجة الممتنعة عن زوجها؟.. الإفتاء توضح -
جورج قرداحي يشعل فتيل أزمة بين لبنان والسعودية (تفاصيل) -
رئيس المالديف: إكسبو دبي يُعد فرصة كبيرة لعقد المزيد من الشراكات والصفقات بين الدول -
أستاذ جيولوجيا: انهيار سد النهضة يؤدي إلى فناء الشعب السوداني -
لوضع حد للخلافات مع الجيش.. رئيس وزراء باكستان يعيّن رئيسا جديدا للاستخبارات -
بث مباشر .. الخطيب يتحدث عن أزمته الصحية وقائمته الانتخابية -
مديرية الشباب والرياضة تتفقد مقر انتخابات الإسماعيلي -
نجم باريس سان جرمان يُدعم ميسي ونيمار قبل مواجهة ليل -
سموحة يفاوض ثنائي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

57 حالة.. الهجان يتابع إزالة المرحلة ثالثة للمباني المتعارضة مع توسعة الدائري بشبرا الخيمة

Print
57 حالة.. الهجان يتابع إزالة المرحلة ثالثة للمباني المتعارضة مع توسعة الدائري بشبرا الخيمة 57 حالة.. الهجان يتابع إزالة المرحلة ثالثة للمباني المتعارضة مع توسعة الدائري بشبرا الخيمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إزالة 57 حالة كمرحلة ثالثة، للمباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري بحي غرب شبرا الخيمة.

وشدد المحافظ، في بيان صحفي، الأربعاء، على سرعة الإنتهاء من تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة بعد صرف التعويضات لأصحاب تلك العقارات لدفع الأعمال وتذليل العقبات.

وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات سابقة، إن هناك حصرا بـ1200 عقار لابد من إزالتها لتوسعة الطريق الدائري، مستكملا: «لم نجد حلولا لتوسعة الدائري إلا بإزالة عمارات المرج»، موضحا أن حرم الطريق الدائري 50 مترا وتم التعدي عليه من الأهالي.

وكشفت التصميمات الجديدة لأعمال توسعة الطريق الدائري عنن عدد حارات الطريق في كل قطاع، ففي المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج سيتم إضافة 3 حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري في هذه المسافة 7 حارات بكل اتجاه، كما تتم أعمال توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة.

ومن تقاطع الإسكندرية الزراعى إلى محور 26 يوليو بطول 15 كيلو متر سيتم إضافة 4 حارات لتصبح المسافة 8 حارات.

وفى المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كيلو مترا، ستتم توسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلا من 4 حارات لكل اتجاه.

ويتم إضافة 4 حارات وإنشاء كوبري جديد بجوار كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خبيرة تغذية: الوجبات السريعة تضعف الجهاز المناعي

خبيرة تغذية: الوجبات السريعة تضعف الجهاز المناعي

«هل تلعن الملائكة الزوجة الممتنعة عن زوجها؟.. الإفتاء توضح

«هل تلعن الملائكة الزوجة الممتنعة عن زوجها؟.. الإفتاء توضح

جورج قرداحي يشعل فتيل أزمة بين لبنان والسعودية (تفاصيل)

جورج قرداحي يشعل فتيل أزمة بين لبنان والسعودية (تفاصيل)

رئيس المالديف: إكسبو دبي يُعد فرصة كبيرة لعقد المزيد من الشراكات والصفقات بين الدول

رئيس المالديف: إكسبو دبي يُعد فرصة كبيرة لعقد المزيد من الشراكات والصفقات بين الدول