57 حالة.. الهجان يتابع إزالة المرحلة ثالثة للمباني المتعارضة مع توسعة الدائري بشبرا الخيمة

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تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إزالة 57 حالة كمرحلة ثالثة، للمباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري بحي غرب شبرا الخيمة.

وشدد المحافظ، في بيان صحفي، الأربعاء، على سرعة الإنتهاء من تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة بعد صرف التعويضات لأصحاب تلك العقارات لدفع الأعمال وتذليل العقبات.

وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات سابقة، إن هناك حصرا بـ1200 عقار لابد من إزالتها لتوسعة الطريق الدائري، مستكملا: «لم نجد حلولا لتوسعة الدائري إلا بإزالة عمارات المرج»، موضحا أن حرم الطريق الدائري 50 مترا وتم التعدي عليه من الأهالي.

وكشفت التصميمات الجديدة لأعمال توسعة الطريق الدائري عنن عدد حارات الطريق في كل قطاع، ففي المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج سيتم إضافة 3 حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري في هذه المسافة 7 حارات بكل اتجاه، كما تتم أعمال توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة.

ومن تقاطع الإسكندرية الزراعى إلى محور 26 يوليو بطول 15 كيلو متر سيتم إضافة 4 حارات لتصبح المسافة 8 حارات.

وفى المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كيلو مترا، ستتم توسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلا من 4 حارات لكل اتجاه.

ويتم إضافة 4 حارات وإنشاء كوبري جديد بجوار كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات.