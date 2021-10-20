أخبار عاجلة

خبيرة تغذية: الوجبات السريعة تضعف الجهاز المناعي -
«هل تلعن الملائكة الزوجة الممتنعة عن زوجها؟.. الإفتاء توضح -
جورج قرداحي يشعل فتيل أزمة بين لبنان والسعودية (تفاصيل) -
رئيس المالديف: إكسبو دبي يُعد فرصة كبيرة لعقد المزيد من الشراكات والصفقات بين الدول -
أستاذ جيولوجيا: انهيار سد النهضة يؤدي إلى فناء الشعب السوداني -
لوضع حد للخلافات مع الجيش.. رئيس وزراء باكستان يعيّن رئيسا جديدا للاستخبارات -
بث مباشر .. الخطيب يتحدث عن أزمته الصحية وقائمته الانتخابية -
مديرية الشباب والرياضة تتفقد مقر انتخابات الإسماعيلي -
نجم باريس سان جرمان يُدعم ميسي ونيمار قبل مواجهة ليل -
سموحة يفاوض ثنائي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حاول أحدهما السفر إلى دولة أجنبية.. ضبط شخصين بتهمة تزوير تأشيرة دخول بمطار القاهرة

Print
حاول أحدهما السفر إلى دولة أجنبية.. ضبط شخصين بتهمة تزوير تأشيرة دخول بمطار القاهرة حاول أحدهما السفر إلى دولة أجنبية.. ضبط شخصين بتهمة تزوير تأشيرة دخول بمطار القاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، شخصين حاول أحدهما السفر إلى إحدى الدول الأجنبية بتأشيرة دخول مزورة، تحصل عليها من الآخر.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من الإدارة العامة لميناء القاهرة الجوي بتقدم أحد المواطنين طالبًا إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول بموجب تأشيرة مزورة.

بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، تم ضبطه حال تقدمه لمسؤولي ميناء القاهرة الجوي لإنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول بموجب تأشيرة دخول مزورة، وبفحص جواز السفر المضبوط بمعرفة قسم الأدلة الجنائية بميناء القاهرة الجوي تبين أن جواز السفر يحمل تأشيرة دخول لتلك الدولة «مزورة» باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث.

بمواجهة المتهم أقر بعلمه بتزوير التأشيرة المضبوطة بحوزته، وأنه تحصل عليها من أحد أقاربه الذي يعمل بالخارج بذات الدولة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط الأخير حال وصوله للبلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأنه تحصل على التأشيرة المزورة أثناء تواجده بالخارج من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي، وقام بإرسالها للمتهم الأول.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خبيرة تغذية: الوجبات السريعة تضعف الجهاز المناعي

خبيرة تغذية: الوجبات السريعة تضعف الجهاز المناعي

«هل تلعن الملائكة الزوجة الممتنعة عن زوجها؟.. الإفتاء توضح

«هل تلعن الملائكة الزوجة الممتنعة عن زوجها؟.. الإفتاء توضح

جورج قرداحي يشعل فتيل أزمة بين لبنان والسعودية (تفاصيل)

جورج قرداحي يشعل فتيل أزمة بين لبنان والسعودية (تفاصيل)

رئيس المالديف: إكسبو دبي يُعد فرصة كبيرة لعقد المزيد من الشراكات والصفقات بين الدول

رئيس المالديف: إكسبو دبي يُعد فرصة كبيرة لعقد المزيد من الشراكات والصفقات بين الدول