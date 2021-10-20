حاول أحدهما السفر إلى دولة أجنبية.. ضبط شخصين بتهمة تزوير تأشيرة دخول بمطار القاهرة

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، شخصين حاول أحدهما السفر إلى إحدى الدول الأجنبية بتأشيرة دخول مزورة، تحصل عليها من الآخر.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من الإدارة العامة لميناء القاهرة الجوي بتقدم أحد المواطنين طالبًا إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول بموجب تأشيرة مزورة.

بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، تم ضبطه حال تقدمه لمسؤولي ميناء القاهرة الجوي لإنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول بموجب تأشيرة دخول مزورة، وبفحص جواز السفر المضبوط بمعرفة قسم الأدلة الجنائية بميناء القاهرة الجوي تبين أن جواز السفر يحمل تأشيرة دخول لتلك الدولة «مزورة» باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث.

بمواجهة المتهم أقر بعلمه بتزوير التأشيرة المضبوطة بحوزته، وأنه تحصل عليها من أحد أقاربه الذي يعمل بالخارج بذات الدولة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط الأخير حال وصوله للبلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأنه تحصل على التأشيرة المزورة أثناء تواجده بالخارج من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي، وقام بإرسالها للمتهم الأول.