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ضبط 5 مصانع بدون ترخيص لإنتاج المستلزمات الطبية في القليوبية

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ضبط 5 مصانع بدون ترخيص لإنتاج المستلزمات الطبية في القليوبية ضبط 5 مصانع بدون ترخيص لإنتاج المستلزمات الطبية في القليوبية

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ضبطت مباحث بالقليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات 5 مصانع بدون ترخيص تقوم بإنتاج المنظفات والمطهرات والأغذية وإعادة تدوير المخلفات الزجاجية وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لرئيس مباحث التموين في القليوبية تفيد قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومعامل عشوائية في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمنتجات التي تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر. تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وعقب تقنين الاجراءات بالتنسيق مع شرطة المسطحات تم استهدافهم وضبط 5 مصانع عشوائية وبدون ترخيص تقوم بإنتاج وتعبئة المستلزمات الطبية وتداول المنظفات والمطهرات والأغذية وإعادة تدوير المخلفات الزجاجية في تصنيع منتجات مغشوشة ومقلدة من مواد مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها بالأسواق.

وتم ضبط مواد خام عبارة عن رول قماش- إستيك طبي- خيوط متنوعة «تستخدم في تصنيع الكمامات والمستلزمات الطبية- 32500 كمامة طبية منتج نهائي منسوب إنتاجها لشركات وهمية معبأة ومعدة للتداول- 10٫1 طن مواد خام»حاصلات زراعية- ملح طعام –خل- زيوت«مجهولة المصدر تستخدم في التصنيع- 12٫4 طن مواد خام ومنتج نهائى لمنظفات ومطهرات منزلية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية- 15طن مواد خام»مخلفات زجاجية مجهولة المصدر «تستخدم فـى تصنيع أدوات المائدة- 5900 قطعة منتج نهائى لأدوات منزلية زجاجية» أكواب- كؤوس- دورق- أطباق «مصنعة من مواد مجهولة المصدر ومعدة للتداول- 3 طن مواد خام ومنتج نهائى لكرتون مُصنع من مواد مجهولة المصدر معبأة ومعدة للتداول.

المصرى اليوم

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