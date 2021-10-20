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تطعيم راهبات «دير الشهداء» بإسنا جنوب الأقصر بالجرعة الثانية من لقاح كورونا

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تطعيم راهبات «دير الشهداء» بإسنا جنوب الأقصر بالجرعة الثانية من لقاح كورونا تطعيم راهبات «دير الشهداء» بإسنا جنوب الأقصر بالجرعة الثانية من لقاح كورونا

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تلقى راهبات دير الشهداء بمدينة إسنا جنوب الأقصر، الجرعة الثانية من لقاح «استرزينكا»، من خلال فريق طبي متنقل تابع لمديرية الصحة بالأقصر، بعد عملية إتمام التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان .

وتوجه فريق التطعيم بمديرية الصحة والسكان بالأقصر، تحت إشراف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد محمود وكيل مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، إلى دير الشهداء بإسنا، وتم إعطاء اللقاح للحضور، بعد أن تم تسجيل بياناتهم على نظام التسجيل الخاص بالوزارة .

وأشادت راهبات دير الشهداء، بالمبادرة وأهميتها في الوقاية من العدوى بفيروس كورونا، وخاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ووجهوا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح ، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، لحرصهم على صحة المصريين.

المصرى اليوم

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