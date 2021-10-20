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زلزال معتدل يضرب جزيرة «كريت» اليونانية اليوم

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زلزال معتدل يضرب جزيرة «كريت» اليونانية اليوم زلزال معتدل يضرب جزيرة «كريت» اليونانية اليوم

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ضرب زلزال معتدل جزيرة «كريت» اليونانية، اليوم الأربعاء، وهو الأحدث في سلسلة من الهزات الأرضية، التي ضربت المنطقة.

وتستمر هذه التوابع في أعقاب زلزال بقوة 5.8 درجة وقع في 27 سبتمبر الماضي.

ونقلت صحيفة «كاتيميريني» اليونانية، الأربعاء، عن المعهد «الجيوديناميكي» في أثينا قوله إن الزلزال بلغت قوته 4.3 درجة، ووقع في الساعة 4:44 صباحا، بالتوقيت المحلي، على بعد 5 كيلومترات، شمال شرق بلدة «أركالوشوري» في منطقة «إراكليو» على عمق 11.7 كيلومتر.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار خطيرة أو إصابات.

كان زلزال قد وقع الثلاثاء قرب جزيرة كريت اليونانية وبلدات في جنوب غرب تركيا.

وبلغت قوة هذا الزلزال 6.1 درجة، ووقع عند الساعة 5.30 بتوقيت جرينتش صباح الثلاثاء. وكان مركزه في البحر على بعد حوالي 130 كيلومترا جنوب شرقي جزر مثل كريت وكارباثوس.

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