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استمرار اختبارات تحديد المستوى للمتقدمين بالرواق الأزهري بالأقصر

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استمرار اختبارات تحديد المستوى للمتقدمين بالرواق الأزهري بالأقصر استمرار اختبارات تحديد المستوى للمتقدمين بالرواق الأزهري بالأقصر

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أعلنت منطقة الأقصر الازهرية استمرار إجراء فعاليات اختبارات تحديد المستوى للمتقدمين للدراسة بالرواق الأزهري بمعهد الأقصر الثانوي ومكتبة الأزهر بالقرنة مع التزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من المستجد ..

وتشمل الاختبارات القرآن الكريم، والتجويد، والقراءات، وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ..

وأكد الدكتور عبدالعاطي أبودوح مسؤول الرواق الأزهري بالأقصر بأنه في إطار حرص الأزهر الشريف على إتاحة الفرصة لفئات المجتمع، فقد تم إنشاء فروع للرواق في معظم المحافظات وذلك بهدف نشر حفظ القرآن الكريم بين الفئات المختلفة، وضبط التلاوة، ومساعدة الدارسين في تعلم النطق الصحيح لآيات القرآن الكريم، وتعليم التجويد وأحكام التلاوة، وتمت الاختبارات للمتقدمين مساء اليوم بواسطة شيوخ الجامع الأزهر بقيادة فضيلة الشيخ إبراهيم السيد مدير شؤون الأروقة والشيخ عبدالكريم إبراهيم عضو وحدة المتابعة بالجامع الأزهر وأحمد عبدالعزيز منسق رواق القرآن الكريم وذلك لتقسيم الرواق إلى مستويات بحسب الحفظ، مما يتيح لكل شخص اختيار المستوى الذي يناسبه .

المصرى اليوم

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