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«الموضوع كبر قوي»..ناردين فرج تعلق على أزمة عدم تقدم الفنانين المغربيين في الجونة ()

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«الموضوع كبر قوي»..ناردين فرج تعلق على أزمة عدم تقدم الفنانين المغربيين في الجونة (فيديو) «الموضوع كبر قوي»..ناردين فرج تعلق على أزمة عدم تقدم الفنانين المغربيين في الجونة ()

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قالت الإعلامية ناردين فرج أن أزمة عدم تقديم الفنانين المغربيين «ريد وان» و«نعمان بلعياشي» خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي-والتي أصدر المهرجان بيانا رسميا للاعتذار عنها- لم تكن مقصودة .

وتابعت «ناردين» خلال لقاء معها على إذاعة «إنرجي»: «قبل الافتتاح كانت هناك أمور كثيرة حصلت، منها الحريقة اللي حصلت وحصل لخبطة، لكن الموضوع كبر قوي في انتقاد عدم تقديم الفنان ريد وان، و«ريد وان» شخصيا مش متضايق، وهو رجل لطيف جدا، وحد متفهم، ومحدش كان عايز يسئ لحد».

محمد رمضان خلال أداء أغنية الافتتاح - صورة أرشيفية

وكانت الإعلامية ناردين فرج قد كشفت سبب عدم تقديمها النجمين المغربيين ريد وان ونعمان بلعياشي، الذين شاركا الفنان محمد رمضان الفقرة الغنائية في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ5، ونشرت صورة للنجمين المغربيين عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة :«بيان للتوضيح فيما يتعلق بالانتقادات حول عدم تقديم النجوم المشاركين للفنان محمد رمضان في حفل افتتاح مهرجان الجونة الخميس الماضي وهما النجمين المغربيين ريد وان ونعمان بلعياشي يهمني توضيح ما يلي»، وأضافت «ناردين» في منشورها: «لم أبلغ بأي صورة أن هناك فنانين مشاركين لمحمد رمضان في الأغنية، لم يطلب منى المنظمون حضور بروفات الأغنية لأنه حسب الجدول لم تكن مهمتي من الأساس تقديم الأغنية على خشبة المسرح وهو ما يفسر عدم معرفتي باسم الأغنية والنجوم المشاركين فيها».

وتابعت :«ما كان مقرر ومتفق عليه هو دعوة المهندس سميح ساويرس والفنانة يسرا إلى المسرح مجددا لتقديم محمد رمضان، لكنهما لم يكونا على علم بذلك فتدخلت لإنهاء الارتباك لتقديمه دون أن يخبرني أحد مسبقا بأي تفاصيل عن الأغنية وأن بصحبته نجوم آخرين، تواصلت بشكل شخصي مع النجم ريد وان وأكد اقتناعه بعدم مسئوليتي عن الموقف وتقديره لتواصلي من أجل إزالة أي سوء تفاهم».
واختتمت حديثها قائلة :«غني عن البيان أنني أحترم كل النجوم ولا يمكن تصور مسئوليتي عن تجاهل أي فنان، وأعرب عن تقديري واحترامي للنجمين المغربيين والشعب المغربي الشقيق وكل الشعوب العربية».

كان المطرب العالمي من أصل مغربي ريد وان قد عبر عن استياءه من تجاهل مهرجان الجونة السينمائي الإعلان عن مشاركته في حفل الافتتاح مع محمد رمضان والملحن المغربي نعمان بلعياشي خلال تقديمهم أغنية «جو البنات»، حيث قدمت «ناردين فرج» محمد رمضان فقط، ماسبب حملة غضب كبيرة من فناني المغرب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب ضد مهرجان الجونة السينمائي.

مااستدعى مهرجان الجونة السينمائي إلى أصدار بيان رسمي أمس للاعتذار عن عدم تقديم الفنانين المغربيين خلال حفل افتتاح المهرجان الذي قدمته ناردين فرج، موضحة: «ما حدث خطأ غير مقصود في الإعداد للحفل»، وأعربت عن أسفها لوقوعه وتتمنى عدم تكراره.

وأكدت إدارة المهرجان، في بيان رسمي لها، احترامها الكامل لمشاركة الفنانين باعتبارهما قامات فنية عالمية ذات شعبية هائلة في المغرب والعالم العربي، وتقديرها للإنتاج الفني لهؤلاء المطربين.

وتوجهت إدارة المهرجان بالشكر لكل من الفنان «ريد وان» والملحن «نعمان بلعياشي» على الأداء المتميز الذي تم تقديمه خلال حفل الافتتاح، مؤكدة اعتزازها بالمشاركات المغربية في مهرجان الجونة بكل دوراته سواء من الأفلام المغربية المشاركة أو صناع الأفلام أو كل الحضور المشاركين.

المصرى اليوم

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