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"الغذاء والدواء" تحذّر من الخطأ في جرعات "الباراسيتامول" للأطفال.. يسبّب التسمّم

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"الغذاء والدواء" تحذّر من الخطأ في جرعات "الباراسيتامول" للأطفال.. يسبّب التسمّم "الغذاء والدواء" تحذّر من الخطأ في جرعات "الباراسيتامول" للأطفال.. يسبّب التسمّم
قالت الهيئة: الدواء آمن وفعّال في حال استُخدم بالطريقة السليمة حسب وزن الطفل

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من تخطي الجرعات الصحيحة لدواء الباراسيتامول، بناءً على وزن الطفل؛ لافتة إلى أن الخطأ في الجرعة قد يسبّب التسمّم.

وأشارت الهيئة إلى أن دواء الباراسيتامول آمن وفعّال؛ حال تمّ استخدامه بالطريقة الصحيحة، وهو يستخدم كمسكن للآلام وخافض للحرارة.

وأضافت في تغريدة عبر حسابها بتويتر: هناك أكثر من اسم تجاري له منها: بانادول، وفيفادول، وأدول، وتايلينول، وتوجد منه عدة أشكال صيدلانية "الشراب، والتحاميل، والقطرات عن طريق الفم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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