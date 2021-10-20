أخبار عاجلة

خبيرة تغذية: الوجبات السريعة تضعف الجهاز المناعي -
«هل تلعن الملائكة الزوجة الممتنعة عن زوجها؟.. الإفتاء توضح -
جورج قرداحي يشعل فتيل أزمة بين لبنان والسعودية (تفاصيل) -
رئيس المالديف: إكسبو دبي يُعد فرصة كبيرة لعقد المزيد من الشراكات والصفقات بين الدول -
أستاذ جيولوجيا: انهيار سد النهضة يؤدي إلى فناء الشعب السوداني -
لوضع حد للخلافات مع الجيش.. رئيس وزراء باكستان يعيّن رئيسا جديدا للاستخبارات -
بث مباشر .. الخطيب يتحدث عن أزمته الصحية وقائمته الانتخابية -
مديرية الشباب والرياضة تتفقد مقر انتخابات الإسماعيلي -
نجم باريس سان جرمان يُدعم ميسي ونيمار قبل مواجهة ليل -
سموحة يفاوض ثنائي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

الحاجة بتعه.. 50 سنه بتبيع حواوشي فى طنطا وبنتها بتساعدها من 30 سنة

Print
مواضيع متعلقة
"10 أيام من البحث عن جثة محمد عزت بالقليوبية".. الأهالي حلمهم العثور على جثمانه

"10 أيام من البحث عن جثة محمد عزت بالقليوبية".. الأهالي حلمهم العثور على جثمانه

الإيجيبشان ليج يعود بقوة .. ديربي قوى بين سموحة والاتحاد.. و الزمالك يبدأ رحلة الحفاظ على اللقب

الإيجيبشان ليج يعود بقوة .. ديربي قوى بين سموحة والاتحاد.. و الزمالك يبدأ رحلة الحفاظ على اللقب

هل ياسمين فى حكاية على الهامش من مسلسل إلا أنا جانى أم مجنى عليه ؟

هل ياسمين فى حكاية على الهامش من مسلسل إلا أنا جانى أم مجنى عليه ؟

الأرصاد تحذر: أمطار و طقس بارد هذا الأسبوع .. اعرف توقعات الحالة الجوية

الأرصاد تحذر: أمطار و طقس بارد هذا الأسبوع .. اعرف توقعات الحالة الجوية