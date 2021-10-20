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ضبط أدوية بيطرية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في حملات تفتيشية بالشرقية

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ضبط أدوية بيطرية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في حملات تفتيشية بالشرقية ضبط أدوية بيطرية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في حملات تفتيشية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، لضبط سوق الأدوية البيطرية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية، والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، شنت إدارة الخدمات بالمديرية، بالاشتراك مع الرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك، وبالتنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية بالمحافظة، حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز ههيا.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة أسفرت عن تحرير 3 محاضر مخالفة، وضـبط 196 عبوة لـ 30 صنف دواء بيطري مخالف ما بين أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.

المصرى اليوم

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