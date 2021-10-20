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تكثف مباحث الدقهلية من جهودها لكشف غموض عثور شاب على زوجته مصابة بعدة طعنات بالصدر والبطن واليد اليسرى وجرح ذبحى بالرقبة داخل منزلها بعد ثلاثة أيام من زواجهما وأكد الزوج أنه خرج لإحضار شيخ لتبخير المنزل ومعالجة زوجته روحانيا وعاد معه ليجد زوجته بين الحياة والموت .

كان اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية تلقى اخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ للعميد محمد جادو مأمور مركز شرطة الجمالية ببلاغ «أحمد .إ.ال» 27 سنة بالعثور على زوجته بشقتهما وبها طعنات متفرقة في الجسم، وتم نقلها لمستشفى الجمالية المركزي في حالة خطرة

انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وتبين أن الزوجة بها عدة طعنات تتعدى 20 طعنة متفرقة في البطن واليد والصدر بخلاف جرحى ذبحى بالرقبة، وتم تحويلها مستشفى الطوارئ بالمنصورة لإجراء جراحة عاجلة .

تم التحفظ على الزوج والشيخ المرافق له، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط منزل الزوجين وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق

وأكد الزوج في أقواله أن زوجته طان تعانى من سماع أصوات واحساسها بأنها متكتفة ولا يستطيع مواقعتها حيث كانت تصرخ وأكدت أنها تشاهد أشباح بالمنزل وأن أسرتها طلبت منه احضار أحد الشيوخ لفحصها والذى أكد أنها «عليها عفريت» ومعمول لها عمل.

وأكد الزوج أن زوجته أصبحت حالتها النفسية سيئة وكانت تبكى باستمرار ويوم الواقعة انتابتها حالة من البكاء والصراخ فخرج من المنزل لإحضار الشيخ مرة ثانية وعاد به بعد فترة ولكنه عند وخوله المنزل فوجئ بها ملقاة على الأرض وغارقة في الدماء بين الحياة والموت فانهار وتم نقلها للمستشفى لإنقاذها من الموت.

انتقل فريق من النيابة العامة لمنزل الزوجية مكان العثور على الزوجة وتم العثور على سكينتين عليهما دماء الزوجة، كما تبين وجود رش ملح بكل مكان وتم مراجعة كاميرات المراقبة بالكامل وفحص مداخل ومخارج المنزل وتبين وجود بعض الشبابيك مفتوحة .

ويكتنف الغموض بالحادث بعد تأكيد شقيقة الزوجة أنها اتصلت بها أثناء وجود الزوج خارج المنزل وقبل الحادث بوقت قير وأكدت أن حالتها النفسية سيئة وأنها تعانى من اكتئاب شديد وترى أشباح تتحرك بالمنزل وأن زوجها خرج من المنزل لإحضار شيخ لمعالجتها .

وتكثف مباحث الدقهلية من جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكب الواقعة وتم حصر خلافات الزوج والزوجة حيث كان الزوج متزوج من فتاة أخرى وطلقها كما أن الزوجة كان هناك شخص يرغب في الزواج منها ورفضت.

