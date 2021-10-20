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والسعودية يتفقان على إنشاء نقطة اتصال بين وزارتي النقل لتفعيل التعاون

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مصر والسعودية يتفقان على إنشاء نقطة اتصال بين وزارتي النقل لتفعيل التعاون والسعودية يتفقان على إنشاء نقطة اتصال بين وزارتي النقل لتفعيل التعاون

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اتفقت والسعودية على التعاون المشترك في قطاعات السكة الحديد والنقل البحري، خاصة بعد أن أنشأت معهد تدريب للسكة الحديد على غرار معهد وردان.

واتفق الفريق كامل الوزير وزير النقل، ونظيره السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، على إنشاء نقطة اتصال بين الوزارتين الهدف منها تنمية وتفعيل التعاون المشترك خاصة في مجال النقل البحري التجاري عبر الخطوط البحرية مثل خط سفاجا /ضبا، وأهمية تسهيل الإجراءات في الموانئ البحرية بالجانبين بما يساهم في زيادة حركة التبادل التجاري بينهما.

وقال وزير النقل السعودي: «مصر لديها تجربه ونهضة كبيره في مجال النقل وخاصه في مجال الشراكات والتعاون مع الشركات العالميه وكذلك السعوديه لديها برامج هامه وتعاونا مع الشركات العالمية»، معربا عن تطلعه إلى لزياده حجم التعاون بين الجانبين مع وجود جوانب كثيره لدفع هذا التعاون مثل تسهيل سياحه اليخوت والكروز والتعاون في مجال الموانئ البحرية والسكك الحديدية.

ولفت إلى ان المملكه العربيه السعودية أنشأت مركزا للتدريب في مجال السكك الحديدية بالتعاون مع الشركات العالميه مشيراً إلى أهمية زيادة التعاون أيضا في مجال النقل البري من خلال التركيز على تسهيل حركه النقل البري، وتسهيل حركه دخول وخروج الشاحنات بين الجانبين لزياده حجم التجاره بينهما بما يخدم مصالح وطموحات الشعبين الشقيقين.

المصرى اليوم

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