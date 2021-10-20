غلق وتشميع ٩٥ محلاً والتحفظ على ٢٦٧ مركبة توك توك و٤٥ تروسيكل بالجيزة

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حي الهرم بمواصلة جهود ضبط المخالفات بحدائق الأهرام وتحقيق الانضباط والتعامل الحازم مع المنشآت التجارية المقامة بالمخالفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وشنت محافظة الجيزة حملات على مدار أسبوعين تمكنت خلالها من غلق وتشميع ٩٥ محال ومنشأة تجارية مقامة بالمخالفة بحدائق الأهرام بالإضافة إلى رصد وإزالة ٦٠ حالة تحويل نشاط من الغرض السكني إلى الغرض التجارى مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفيما يتعلق بحملات مواجهة الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام ومعوقات السير فقد تم ضبط والتحفظ على ٢٦٧ مركبة توك توك و٤٥ تروسيكل مخالفين لإعاقة حركة المارة والسيارات بالإضافة إلى رفع ٣٤٠٠ حالة إشغال ومصادرة ١٥٠٠ قلب شيشة ورفع وازاله ١٦٠ إعلان مخالف وتحرير ١٢٠٠ محضر للمنشأت المخالفة لحين أستكمال إجراءات الغلق والتشميع.

وشملت مجهودات محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام شن ٦٣ حملة على المطاعم بالتنسيق مع الطب البيطرى للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين والتي أسفرت عن تحرير ١١٥ محضر بيئى لمحال مخالفة للإشتراطات البيئية إلى جانب توجيه عدد من الحملات للسيطرة على ظاهرة إنتشار الكلاب الضالة وتسليمها للجهات المختصة بالرعاية، ويجرى التنسيق لتوجيه حملات للمرور على دور المسنين لرصد أي مخالفات بها.

كما قامت المحافظة من خلال هيئة النظافة والتجميل برفع الرتش والمخلفات الملقاه بــ ١٨ قطعة أرض فضاء بالإضافه إلى رفع القمامه والمخلفات من ٢٠ قطعه أرض أخرى أرقام ( 173/162/96/278 ) ه ( 192/193/194/195/198) ع، (197/205) و، (26/117) ص، (481/483) ز، 148 ك، 5س، (3/5) م .