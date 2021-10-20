علقة موت.. مصرع شاب في مشاجرة أثناء العمل بالجيزة

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لقي شاب مصرعه بمنطقة الصف جنوب الجيزة في مشاجرة نشبت بين شاب وعاملين، استخدمت فيها الأسلحة تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كانت قسم شرطة الصف تلقي بلاغا بمصرع عامل في مشاجرة بدائرة القسم، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتم القبض على المتهمين، ونقلت المجني عليه إلى المشرحة بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفي.

وقالت التحريات الأولية، أن الخلافات على العمل وراء اشتعال الازمة بين المتهمان والمجني عليه، وتم التعدي عليه بضربة نافذة من أحد المتهمين باستخدام آلة حادة أسفرت عن مصرعه في الحال.

تمكنت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمان، وعرض جثة المجني عليه على الطب الشرعي للتأكيد من سبب الوفاة، وطالب النيابة ضباط مباحث الصف استكمال التحريات في الواقعة.

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