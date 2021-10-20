«علوم سياسية القاهرة» تفوز بالمركز الثاني لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة

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فازت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة «فئة الكليات» في نسختها الثانية، وذلك من بين 454 مؤسسة تقدمت لنيل هذه الجائزة، والتي تسلمها الدكتور محمود السعيد عميد الكلية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الحفل الذي أقيم بقصر القبة وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال عميد الكلية: تشرفنا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بنيل هذه الجائزة التي تؤكد على ما تسعى الكلية لتحقيقه منذ نشأتها والمتمثل في رؤيتها الاستراتيجية وشعارها (التزام- تميز – رقي)، مؤكدًا حرص المؤسسة على العمل من أجل الاستمرار في تطوير المنظومة الإدارية والتعليمية بما يخدم ويلبي مصلحة طلابها ويساعد في تلبية احتياجات مؤسسات الدولة بتخريج كوادر قادرة على العطاء الإيجابي والدفع بمسارات التنمية لتعظيم الفرص والنجاحات التي حققتها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

كما وجه عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على منحهم هذه الجائزة للكلية، والذي يأتي تتويجًا للجهد المبذول من فريق عمل الكلية أكاديميين وإداريين منذ تأسيسها سنة 1959 وحتى الآن، فهي منظومة خلقت من أجل التميز، لذلك استطاعت الكلية بفضل القادة الذين تعاقبوا على إدارتها من صناعة هذا التميز والمحافظة عليه، والذي تمثل في إثراء الحياة العامة في مجالات السياسة والاقتصاد والاحصاء، بتقديم الكوادر والخبرات المؤهلة لكافة قطاعات الدولة هيئات ووزارات ومؤسسات.

كما وجه عميد الكلية الشكر والتقدير الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على دعمه المستمر للكلية ورعايته لكافة الأنشطة والمشروعات والبرامج التي تنفذها، مؤكدًا أن ما وصلت اليه الكلية يعد نموذجًا واقعيًا لما تسعى الدولة لتحقيقه برؤيتها ورغبتها في تشجيع المؤسسات على العمل باحترافية عالية بما يلبي تحقيق أهداف ورؤية واستراتيجية الدولة مصر 2030.