تصميم البرامج البينية .. دورة تدريبية بجامعة حلوان

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ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، بالتعاون مع كلية الدراسات العليا والبحوث البينية الدورة التدريبية الأولى من نوعها فى مجال التعليم والبرامج البيئية بعنوان تصميم البرامج البينية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الأستاذة الدكتورة إيمان النشار عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البينية، والاستاذة الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

أوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تحرص على عقد الدورات التدريبية التى تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية و تطوير المعرفة لأعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أن هذه الدورات التدريبية تفى بالمتطلبات الحديثة والمواكبة للتطور والتي يحتاجها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.

هذا وتبدأ فعاليات الدورة التدريبية يوم الأربعاء والخميس الموافق 27:28-10-2021 اون لاين عبر برنامج زووم، ويوم السبت الموافق 30-10-2021 بمقر كلية الدراسات العليا والبحوث البينية، وجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية مخصصة للسادة أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج جامعة حلوان