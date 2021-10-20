في سابقة تاريخية.. نجاح عملية زراعة كلية خنزير في إنسان

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تقدم قد يؤدي إلى التخفيف من النقص الحاد في الأعضاء البشرية ومعاناة المرضى

نجح أطباء أمريكيون في زراعة كلية خنزير في جسم إنسان دون أن يرفض جهاز المناعة في جسم المتلقي العضو المزروع، وهو ما يعد سابقة تاريخية من نوعها في التجارب الطبية.

وذكرت تقارير أمريكية أن التجربة الأولى أثبتت نجاحاً كبيراً، وهو ما يعد تقدماً مهماً؛ قد يؤدي في نهاية المطاف إلى التخفيف من النقص الحاد للأعضاء البشرية ومعاناة مرضى الكلى.

وأجريت العملية لمريضة متوفاة دماغياً ظهرت عليها علامات ضعف في وظائف الكلى، ووافقت أسرتها على التجربة في مركز لانغون الطبي التابع لجامعة نيويورك، حيث اُستخدم خنزير تم تعديل جيناته.

وقال روبرت مونتجومري؛ الجرّاح المسؤول عن الزراعة والذي قاد الدراسة، إن نتائج اختبار وظائف الكلى المزروعة بدت طبيعية إلى حد كبير.

وأشار عددٌ من الأطباء في حديث لوسائل الإعلام الأمريكية، إلى أن التجربة ناجحة حتى الآن، لكن يجب انتظار نتائج تفاعل جسم المريض مع الكلية المزروعة؛ قد يحتاج ذلك إلى بضع سنوات للتأكد من النتائج النهائية.

يُذكر أن أكثر من 850 مليون شخص حول العالم يعانون أحد أشكال أمراض الكلى، التي تزيد كل عام، ويتلقى أكثر من مليونَي شخص في جميع أنحاء العالم حالياً العلاج بغسيل الكلى أو زرع الكلى؛ للبقاء على قيد الحياة.