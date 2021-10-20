جهود لكشف غموض وفاة شاب سقط من الطابق الخامس بمصر القديمة

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أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بتشريح جثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس، في ظروف غامضة، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، ثم التصريح بالدفن كما أمرت باستدعاء أسرة المتوفي لسؤالهم حول الواقعة، وكلفت بإجراء التحريات التكميلية.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا بمصرع شاب سقط الطابق الخامس، وبالانتقال تم العثور على جثة "أ.م"، 35 سنة، ملقاة أسفل العقار المقيم فيه.

وبالفحص تبين أنه يرتدي ملابسه كاملة، وتبين من المعاينة الأولية إصابته بنزيف حاد نتيجة السقوط وتهشم في الجمجمة، أدت إلى الوفاة، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم نقله إلى المشرحة.