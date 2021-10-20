رجال سلة الأهلي يواجه الطيران في دوري المرتبط للمحترفين

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يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأربعاء عندما يستضيف فريق الطيران في أول مباريات الدورة المجمعة الثانية من منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، فيما تقام مباراة شباب المرتبط ١٨ سنة بين الأهلي والطيران في الثانية ظهراً على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

ويعقد الجهاز الفني لـ«رجال سلة الأهلي» محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات.

وكان رجال سلة الأهلي قد قدم مباريات قوية للغاية في الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52 ،وعلى الطيران بنتيجة 78-49، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24.

ويسعى «رجال سلة الأهلي» لمواصلة العروض القوية التي يقدمها منذ بداية الموسم بعدما حقق لقب بطولة منطقة القاهرة، ثم توج بلقب البطولة العربية للأندية تحت قيادة الإسباني اوجستي بوش المدير الفني للفريق.