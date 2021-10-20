مراجعة مخرات السيول بسبب التغيرات المناخية غرب الأقصر

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أعلن العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، غرب الأقصر، أنه تمت مراجعة مخرات السيول بالمدينة والقري من نظافة ورفع اشغالات كلا في نطاقه والتأكد من مدى جاهزيتها لأى تقلبات جوية، وتشكيل لجنة للمتابعة والمرور الدورى.

ويذكر أن مركز ومدينة القرنة به 3 مخرات سيول، القباوي بالطارف، والحباشى بالملاحة، وحاجر الضبعية، وتم تقسيم المعدات والمركبات 3 مجموعات ومراجعة الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية لمخرات السيول لدعم أي وحدة فرعية بها تداعيات.

ومن جانبه، أعلن محسن الشامى مدير الادارة العامة للأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، عن انتهاء اللجنة المشكلة بقيادة السكرتير العام محمد عبدالفتاح آدم للمرور على مخرات السيول بمراكز ومدن ضمن استعدادات الاقصر لمجابهة السيول.

وأكد الشامى على جاهزية مخرات السيول وتطهيرها من الحشائش بجميع مراكز ومدن المحافظة لاستقبال الامطار الغزيرة والسيل في حال حدوثها.