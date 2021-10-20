رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يشارك بالمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس

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يشارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون في دورته الواحد والعشرين، والذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بمدينة الثقافة في العاصمة التونسية في الفترة من ١٩ إلى ٢٢ أكتوبر 2021، بالتعـاون مع مؤسسة الإذاعــة التونسية ومؤسسة التلفــزة الـتونسيـة.

وجاءت مشاركة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وكنائب لرئيس إتحاد إذاعات الدول العربية في إطار التواصل والتنسيق المستمر مع الهيئات الأعضاء بالاتحاد لتفعيل التعاون المشترك في مختلف المجالات الإعلامية والوقوف على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الإعلام والاتصال من خلال فعاليات المهرجان، وبحث القضايا والتحديات الهامة المطروحة على مجالات الإذاعة والتلفزيون والإعلام الجديد ومختلف مكونات وقطاعات الإعلام في المنطقة العربية.

ويهدف المهرجان العربي للإذاعة والتلفـزيـون إلى المساهمة في تطوير الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني العربي ورفع مستواه على النحو الذي يلبي تطلعات الهيئات الأعضاء والمبادئ التي تعمل من أجلها.

ويشارك في المهـرجان رؤساء الهيئات والمؤسسات الإعلامية الأعضاء باتحاد إذاعات الدول العربية، وممثلون عن شركات الإنتاج العربية الخاصة ووكالات الأنباء والمحطات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية الناطقة باللغة العربية، إلى جانب ممثلين عن الشبكات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة والاتحادات الإذاعية والتلفزيونية العالمية.

ويتضمن المهـرجان عده فعـاليات منها الـسـوق التـلـيفزيونيـة والإذاعيـة وتشارك فيها الهيئات الأعضـاء والشبكات التلفزيونية والإذاعية الخاصـة وشركات الإنـتاج ووكالات الأنباء العربية والمحطات الأجنبية الناطقة باللغة العربية، ومعرض للتجهيزات الإذاعية والتلفزيونية الحديثة بهدف التعريف بالمستجدات والابتكارات في مجال التطور التكنولوجي.

ويقيم المهرجان مسابقات للبرامج الإذاعية والتليفزيونية، ويخصّص جوائز مالية وشهادات تقديرية للبرامج الفائزة .وتكريم عدد من المبدعين العرب الذين أثروا الحياة الفنية والثقافية في العالم العربي.