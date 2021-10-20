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إحالة أوراق قاتل ربة منزل قرية دير الجرنوس في المنيا للمفتي

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إحالة أوراق قاتل ربة منزل قرية دير الجرنوس في المنيا للمفتي إحالة أوراق قاتل ربة منزل قرية دير الجرنوس في المنيا للمفتي

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أحالت، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات المنيا «ع، ص، م، ش»،36 سنة، عامل، ومقيم قرية دير الجرنوس، بمركز مغاغة، شمال المنيا، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا، لاتهامه بقتل زوجته «ب، ي، ح، ع»، 28 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، خنقا، بحجة الشك في سلوكها، دون الحقيقة.

وحددت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل شعبان، واحمد عبدالعزيز، واحمد حنفي، وأمانة سر، محمد مصطفي هارون، على حسن، جلسة 21 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

كان المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، قد أحال المتهم إلى المحكمة الجنائية، لأنة في يوم 27 يوليو 2019، ارتكب جريمة القتل، في القضية رقم 24902 لسنة2019 جنايات مغاغة، والمقيدة برقم 783 لسنة 2019 كلي شمال المنيا، قام بقتل المجني عليها، بان أطبق لكلتا يديه على جيدها قاصدا قتلها، فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.

المصرى اليوم

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