فتح دورات المياه في مساجد شمال سيناء

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أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الأربعاء، عن فتح دورات المياه في مختلف مساجد المحافظة أمام المصلين، عقب إغلاقها لعام ونصف بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام المديرية، أنه تم فتح دورات المياه تنفيذًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف، وبالضوابط والشروط المحددة.

أضاف جمعة، أنه يتم فتح دورات المياه قبل الآذان بربع ساعة بعد تطهيرها وتعقيمها، فضلًا عن إغلاقها فور انتهاء الصلاة مع إغلاق المساجد، وتعقيمها بعد انتهاء الصلاة، مشددًا علي تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

أشار جمعة، إلي فتح دورات المياه قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة، وغلقها فور انتهاء الصلاة، معلنًا قيام لجان من المديرية والادارات التابعة للتفتيش المستمر علي تطبيق تعليمات الوزارة.