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طلب إحاطة بالبرلمان لوضع جدول زمنى للإنتهاء من تطوير المستشفيات

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طلب إحاطة بالبرلمان لوضع جدول زمنى للإنتهاء من تطوير المستشفيات طلب إحاطة بالبرلمان لوضع جدول زمنى للإنتهاء من تطوير المستشفيات

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تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن عدم الانتهاء من بعض المستشفيات الجارى تطويرها أو عمل إحلال وتجديد لها أو تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض الوحدات الصحية وتطويرها مما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح محسب، أن منظومة الصحة من أهم القطاعات الخدمية التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، بداية من حزمة من القرارات والمبادرات والتوجيهات ولعل حملة «100 مليون صحة» من أهم المبادرات التي تهدف لتوفير مستوى أفضل للرعاية الصحية، والكشف عن الأمراض الوراثية وأمراض السمنة وغيرها من المبادرات والبدء في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ولعل هذا الاهتمام يجب أن يتم ترجمته في صورة قرارات على الأرض.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عدد من المستشفيات التي بدأ العمل في تطويرها وتجديدها منذ سنوات وعلى الرغم من الحصول على مواعيد سابقة لتسليمها وعودتها للعمل بكامل طاقتها إلا أن الأعمال تسير ببطء شديد وعدم الانتهاء من الأعمال ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمرضى خاصة في القرى والريف ولا يجدون سوى القطاع الخاص الذي يستوجب إعادة نظر في تحديد قيمة الحصول على الخدمة الطبية بعد الزيادة غير المبررة في الأسعار.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إعداد قاعدة بيانات شاملة حول المستشفيات الجارى العمل بها ونسبة الأعمال سواء المتبقية أو التي تم الانتهاء منها والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من جدول الأعمال وما هو متاح من اعتمادات بالفعل وأعداد المواطنين المستفيدين من هذه الوحدة الصحية أو المستشفى ومن ثم يتم وضع أولويات للانتهاء من الأعمال وفقا لحاجة المواطنين وإعلاء المصلحة العامة.

المصرى اليوم

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