اللجنة الوطنية لليونسكو تعلن فتح باب التقدم للمنحة الدولية لشباب العلماء (الرابط)

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استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريراً مقدماً من د. غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو حول فتح باب التقدم للمنحة الدولية لشباب العلماء (الماب) لعام 2022، في مجالات «الإنسان والمحيط الحيوي»، والتي يقدمها مجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي بمنظمة اليونسكو.

وأشار التقرير إلى أن هذه المنحة للمتخصصين في مجالات «الإنسان والمحيط الحيوي»، حيث تكون أولوية الاختيار للباحثين الذين يجرون أبحاثهم بمحميات المحيط الحيوي، والتي تسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على أن يقدم الباحث آليات تحقيق ذلك، بحيث تتضمن التطبيقات معلومات موجزة عن الأبحاث السابقة والحالية في المجالات المعنية من أجل تمويل المشروعات المنفذة بالفعل، ويشترط أن يتم الانتهاء من البحث خلال عامين على الأكثر، بالإضافة إلى تقديم تقرير عن الأبحاث الممولة من المنحة إلى اللجنة الوطنية لليونسكو أو منظمة اليونسكو، وألا يزيد سن المرشح في يناير 2022 عن 35 عامًا.

وأوضح التقرير أن قيمة هذه المنحة خمسة آلاف دولار أمريكي، فضلاً عن أن هذه المنحة لا تغطى نفقات السفر الدولي، إضافة إلى أنه يمكن لكل دولة من أعضاء اليونسكو ترشيح عدد (2) من الباحثين فقط لنيل هذه المنحة.

وأفاد التقرير أنه يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول هذه المنحة، والمعايير المطلوب توافرها في المتقدمين، وملأ استمارة التقدم، من خلال الرابط التالي:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.unesco.org.tr/Content_Files/Content/duyurular/2022%2520MAB%2520YSA%2520%25C4%25B0ngilizce%2520Ba%25C5%259Fvuru%2520Formu.pdf&ved=2ahUKEwi2lNav1dTzAhULjhQKHVccDKQQFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw0T3owIICadeh2PEbEUad0n

وأضاف التقرير أنه يمكن إرسال طلبات التقدم إلى اللجنة الوطنية لليونسكو في موعد أقصاه 30 ديسمبر 2021، وذلك عبر البريد الإلكتروني الآتي:

egypt.natcom@gmail.com

Egnatcom@egnatcom.org.eg

يذكر أن برنامج (الماب) بدأ منذ عام 1989؛ بهدف دعم شباب الباحثين سنوياً لتقديم أبحاثهم حول النظم البيئية والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.