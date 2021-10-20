جامعة عين شمس: فوز كلية الحاسبات بالمركز الأول بمسابقة جائزة التميز الحكومي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيم أمس الثلاثاء حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية بقصر القبة، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزير محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة عددًا من الوزراء والشخصيات العامة، حضر الحفل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وحصلت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس على المركز الأول لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، تنافس للحصول على الجائزة 450 كلية، وتسلمت الدكتور نجوي بدر عميد الكلية درع المركز الأول من رئيس مجلس الوزراء د. مصطفي مدبولي.

وقدمت إدارة الكلية الشكر إلى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس لدعمه المستمر ومتابعته للكلية ومتابعته للتأهل للجائزة بجميع مراحلها. إلى جانب إدارة الكلية فريق العمل بالكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري ومنسق الجائزة بالكلية.