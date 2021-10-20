طلاب جامعة حلوان يشاركون السيسى افتتاح مشروع الإسكان البديل روضة أكتوبر بحدائق أكتوبر

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شارك بعض من اتحاد طلاب جامعة حلوان بالحضور والتنظيم خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتفقده لعدد من وحدات إلاسكان البديل للمناطق غير الآمنة، وجاءت مشاركة طلاب الجامعة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تحت إشراف إدارة التربية العسكرية بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

أشاد الدكتور ممدوح مهدي بالمظهر الحضارى الذى قام به طلاب الاتحاد خلال مشاركتهم فاعلية الافتتاح، ودورهم الفاعل فى حضور الفعاليات والافتتاحات التى من شأنها ان تساهم فى تطوير سبل الحياة الكريمة والامنة للمواطن المصرى.

تأتي مشاركة طلاب الجامعة ⁦إيماناً من اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب ومشاركتهم فى عملية بناء الوطن والبشر، والارتقاء بمستوى وعيهم وتنمية بيئهتم حيث يعمق ذلك قولا وعملاً من ولاء الإنسان ويزيد ويعمق من أنتماء طلاب الجامعات بمشاركتهم في افتتاح المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية يوما بعد يوم.

وقام رئيس الجمهورية برفع الستار خلال افتتاح مشروع الإسكان البديل روضة أكتوبر بمدينة حدائق أكتوبر، و شهد الافتتاحات الدكتور مهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبعض من رجال الدولة.

الجدير بالذكر أن الطالب علي السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة كان على رأس المشاركين فى هذه الافتتاحات للمشروع الجديد.

وأعرب طلاب الجامعة المشاركين فى الافتتاحات عن بالغ سعادتهم وفخرهم ببلدهم الغالية مصر التى تشرق عليها الشمس كل يوم بمشروعات كبرى تخدم المواطن المصرى فى كل مكان ، فخورين بالمجهود الضخم المبذول للانتهاء من هذه المشروعات القومية .