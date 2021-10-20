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محافظ الأقصر يوجه بزيادة الفرق الطبية لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا

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محافظ الأقصر يوجه بزيادة الفرق الطبية لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا محافظ الأقصر يوجه بزيادة الفرق الطبية لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا

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وجه المستشار مصطفى الهم، محافظ الأقصر بزيادة عدد الفرق الطبية المتنقلة والثابتة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، مؤكداً أنه بدءاً من يوم 15 نوفمبر سيتم منع أي موظف لم يحصل على التطعيم بلقاح كورونا من الدخول إلى مقر عمله، وذلك طبقاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

فيما شهدت المراكز المخصصة للتطعيم ضد تزايد الإقبال من المواطنين والراغبين فى السفر، للحصول على اللقاح، حيث تم تطعيم العاملين فى القطاع السياحى بمختلف مناطق المحافظة للاستعداد للموسم السياحى الجديد.

واوضحت صحة الأقصر، بقيادة طاهر أيوب وكيل الوزارة، أنه يتم تجهيز 17 مقر جديد بمختلف اماكن المحافظة كما أن المراكز التى خصصتها الوزارة، للمسافرين للخارج 6 مراكز وهى، مكتب صحة الاقصر ثان، مستشفى حميات الأقصر، الوحدة الصحية بالزينية، مكتب صحة إسنا، الوحدة الصحية بالرزيقات بحرى، وحدة ال عتمان بالاقصر، بجانب المراكز المخصصة للمواطنين بمركز تحيا ، ومستشفيات اسنا وارمنت والقرنة والعديسات.

المصرى اليوم

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