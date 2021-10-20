أخبار عاجلة

رئيس ألبانيا: التضامن السعودي مع المحتاجين جعلها دولة تحظى باحترام شعوب العالم -
"النيابة العامة": هذه الجهة تختص بالتحقيق في جرائم أنظمة البيئة والزراعة -
قمة الجولة العاشرة "كلاسيكو" الأهلي والهلال .. يقترب من 20  ألف تذكرة -
شاهد.. "22" فرصة استثمارية تستعرضها "أمانة الطائف" لرجال الأعمال -
محاضرات ثقافية وورش فنية بثقافة الأقصر -
في اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. الحكومة السعودية تصدر 10 قرارات -
شونجا على رأس قائمة الإسماعيلي فى مواجهة الأهلي -
الشاطر عن مواجهة الزمالك وإنبي: التحكيم بدأ ولا ايه .. فيديو -
حسين السيد ينتظر موافقة كارتيرون لتجديد عقد حازم إمام -
لجنة الزمالك تنتظر وصول خطاب من الجهة الإدارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«إعلام عين شمس» يشارك في مبادرة «كويكب » بفيلم الرحلة

Print
«إعلام عين شمس» يشارك في مبادرة «كويكب مصر» بفيلم الرحلة «إعلام عين شمس» يشارك في مبادرة «كويكب » بفيلم الرحلة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يُشارك وفد طلابي من قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، في مبادرة «كويكب »، تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ود. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، ود. هبة شاهين رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام.

وأطلقت وكالة الفضاء المصرية برئاسة د. محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة لطلاب كليات وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية المختلفة لنشر ثقافة الفضاء، عن طريق إعداد أفلام تسجيلية وحملات دعائية. وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية.

ويعد طلاب قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب فيلم بعنوان (الرحلة) عن مكتب التايكو بوكالة الفضاء المصرية، والذي يضم ثلاثة مكاتب متخصصة: مكتب نقل التكنولوجيا، مكتب براءات الاختراع، مكتب دعم المنح والتعاون الدولي، وذلك بهدف دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوچيا والبحث عن الأفكار الجديدة ورعاية أصحابها بالإضافة إلى توفير البيئة المناسبة لهم.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تضامن سوهاج تحصل على جائزة مصر للتميز الحكومي

تضامن سوهاج تحصل على جائزة مصر للتميز الحكومي

بالمزمار البلدي والورود.. نادي الغردقة يحتفل بلاعبيه بمنتخب مصر للكاراتيه

بالمزمار البلدي والورود.. نادي الغردقة يحتفل بلاعبيه بمنتخب مصر للكاراتيه

وزير القوى العاملة: مبادرة «سجل نفسك» تتيح الاطلاع على احتياجات المصريين في الخارج

وزير القوى العاملة: مبادرة «سجل نفسك» تتيح الاطلاع على احتياجات المصريين في الخارج

محمد فريد يكشف مفاجأة عن وضع البورصة المصرية بعد إلغاء حالة الطوارىء

محمد فريد يكشف مفاجأة عن وضع البورصة المصرية بعد إلغاء حالة الطوارىء