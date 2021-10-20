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يُشارك وفد طلابي من قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، في مبادرة «كويكب مصر»، تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ود. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، ود. هبة شاهين رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام.

وأطلقت وكالة الفضاء المصرية برئاسة د. محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة لطلاب كليات وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية المختلفة لنشر ثقافة الفضاء، عن طريق إعداد أفلام تسجيلية وحملات دعائية. وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية.

ويعد طلاب قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب فيلم بعنوان (الرحلة) عن مكتب التايكو بوكالة الفضاء المصرية، والذي يضم ثلاثة مكاتب متخصصة: مكتب نقل التكنولوجيا، مكتب براءات الاختراع، مكتب دعم المنح والتعاون الدولي، وذلك بهدف دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوچيا والبحث عن الأفكار الجديدة ورعاية أصحابها بالإضافة إلى توفير البيئة المناسبة لهم.