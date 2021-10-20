سكرتير عام الأقصر : تسليم 5 مواقع لإنشاء مجمعات زراعية بقرى إسنا

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية في إطار مبادرة "حياة كريمة " وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وقام محمد عبد الفتاح أدم سكرتير عام محافظة الأقصر، بجولة تفقد خلالها عدد من المواقع المقترحة لإنشاء مجمعات للخدمات الزراعية بقرى مركز اسنا. وتضمنت الجولة معاينة 5 مواقع مقترحة لإنشاء مجمعات خدمات زراعية بقرى اصفون والنجوع وتوماس والنمسا وكومير، ليصبح بذلك إجمالي عدد المجمعات الزراعية بمركز اسنا ٩ مجمعات زراعية.

وخلال الجولة، وجه السكرتير العام بتسليم المواقع خالية من أي معوقات لجهاز التعمير للبدء في العمل. وخلال الجولة بقرية كومير، وجه السكرتير العام، باستبدال خط كهربائي هوائي قدرة 33 ك ف إلى كابلات أرضية يمر أعلى مخازن الجمعية الزراعية بالقرية وعمل المقايسة الفنية اللازمة لإدراجه ضمن خطة الكهرباء بمشروعات حياة كريمة.

يذكر أنه جاري العمل على قدم وساق في إنشاء 4 مراكز خدمات زراعية بمجالس قروية ( الشغب - الدير - الحلة - والكيمان ) والذي سيضم جميع الخدمات الزراعية والبيطرية والانشطة المختلفة المرتبطة بها مثل ( وحدة بيطرية – جمعية تعاونية زراعية – مركز تجميع ألبان – مركز إرشاد زراعي ) على مساحة 530م.