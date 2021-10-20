وزيرا التنمية المحلية والبيئة يناقشان مستجدات منظومة عقود التشغيل للمخلفات بالقاهرة

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عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة التقرير المشترك للموقف الراهن لعقود التشغيل للمخلفات بمحافظة القاهرة، وخطط التشغيل، وموقف تخصيص أراضى تحويل المخلفات إلى طاقة، تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة.

أكد وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بصورة مستمرة، مشيراً إلى أنه منذ صدور التكليف الرئاسي بتنفيذ المنظومة تم العمل على دعم البنية التحتية عبر تنفيذ العديد من المشروعات المهمة في مختلف محافظات الجمهورية والتي تضمن مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ورفع ملايين الأطنان من المخلفات التاريخية واليومية، وإغلاق المقالب العشوائية، وذلك حتى يشعر المواطن بالتحسن المستمر في هذه الخدمة التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وأشار الوزير، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماع لمتابعة منظومة التعامل مع مخلفات البناء والهدم بالمحافظات من خلال خطوط الإنتاج والكسارات لمعالجة وتدوير تلك المخلفات وتعظيم الإستفادة الاقتصادية من منتجاتها وفقاً للمواصفات المعدة والصادرة بهذا الشأن، لافتا إلى أنه تم مراجعة العروض الفنية لشركة «انفيروادبت»، والتى من المقرر أن تقوم بعمليات الرقابة والمتابعة للشركات الجديدة العاملة في مجال النظافة في محافظة القاهرة كطرف ثالث مستقل من خلال نظام الكترونى معد سلفاً لهذا الشأن، بحيث يتم المراجعة من الجهات المشاركة في المنظومة والخبراء المعنيين ومتابعة من وزارة التنمية المحلية والمحافظة.

وقال إن نظافة الشارع هي المعيار الأساسى في تقييم عمل الشركات المشاركة في منظومة النظافة للحصول عَلِي رضا المواطنين في الاحياء التي تعمل بها شركتي ارتقاء وانفيروماستر، مشددا على أهمية دور التوعية لنجاح منظومة النظافة والحفاظ على نظافة الشوارع والتنسيق مع الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني والشباب في إطار الاهتمام بالمشاركة المجتمعية، خاصة في ظل الدور الكبير للمواطنين لانجاح المنظومة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم خلال الاجتماع متابعة ملف تخصيص الأراضى بالمحافظات لاقامة بعض المحطات المعنية بإنتاج الطاقة من المخلفات، منوها إلى أن الوزارة تتابع مع محافظة القاهرة اجراءات تسليم هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لتسليم احياء المنطقتين الشرقية والغربية لشركتي (ارتقاء-انفيروماستر).

من جانبها، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الإجتماع تناول موقف المحطات الوسيطة والمدافن التي تم الانتهاء منها في المحافظات تمهيداً لطرحها للقطاع الخاص للبدء في التشغيل، والطريقة المثلى للتخلص من تراكمات المخلفات ببعض المحافظات، وتم الإتفاق على تحديد قائمة بالمدافن التي تم الإنتهاء من إنشائها، على أن يقوم فريق عمل إدارة المخلفات بالطرح على لجنة التسير بتحديد كيفية التخلص من تلك التراكمات، وفقاً لمخططات منظومة المخلفات الخاصة بكل محافظة.

وأضافت، أنه تم مناقشة آخر مستجدات خطط التشغيل الخاصة بعمل شركتى «انفيروماستر» «وارتقاء، والتى كانت قد تسلمت العمل بمنظومة النظافة بالقاهرة في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية، وأيضاً خطط التشغيل الخاصة بهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والمعنية بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية، ويأتى ذلك من منطلق مؤشرات قياس الأداء والتى تضعها الدولة لمراقبة جودة أداء القطاع الخاص والعام للمهام الموكلة إليه بالدولة.

وأكدت «فؤاد»، على أهمية عمليات الرصد والمتابعة، حيث تقوم وحدة الرصد بجهاز تنظيم إدارة المخلفات بمتابعة عقود التشغيل التي تم تفعيلها بالمنطقة الشرقية والغربية، للتعرف على الإيجابيات والسلبيات والعمل على حل السلبيات التي يتم رصدها، مشددة على أهمية تفعيل دور وحدات الرصد والمتابعة الموجودة بالمحافظات، والعمل على تأهيلهم وتدريبهم لمتابعة وضع النظافة بالأحياء التي يتم بدء تفعيل عقود التشغيل بها.

كما أشارت الوزيرة إلى أهمية الاجتماع بشكل دورى مع شركات القطاع الخاص التي بدأت العمل بالمنظومة من منطلق المتابعة الدورية لأدائهم.

