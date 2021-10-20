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خريجة من أوائل كلية الشرطة: العنصر النسائى يشاركن بعروض الأبراج لأول مرة

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خريجة من أوائل كلية الشرطة: العنصر النسائى يشاركن بعروض الأبراج لأول مرة خريجة من أوائل كلية الشرطة: العنصر النسائى يشاركن بعروض الأبراج لأول مرة

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قالت نوران حسام الدين محمود من أوائل دفعة 2021 في كلية الشرطة، أن العنصر النسائى داخل الأكاديمية تدرب بشكل مميز على كافة المستويات، لافتة إلى أنه لأول مرة العنصر النسائى يشاركن في عروض الأبراج ونزول الحبال.
وأضافت خلال حوارها مع القناة الأولى: أن الأكاديمية وفرت للطلاب دبلوم إدارة الكوارث والأزمات، موضحة أن حفل اليوم يشهد مشاركة العنصر النسائى في عروض الدفاع عن النفس والنزول على الحبال وغيرها.
وتابعت الخريجة الجديدة من أكاديمية الشرطة: "حلمى منذ الصغر أن أكون في أكاديمية الشرطة ولكن اليوم مميز لأنه سوف يتم تكريمى من قبل الرئيس السيسى.

المصرى اليوم

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